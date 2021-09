Précommande : Amazon enrichit sa gamme de Fire TV Stick avec la “Fire Tv Stick Lite” et la “Fire Tv Stick 4K max”

Même si la technologie Smart TV s’étend sur de plus en plus de téléviseurs, vous êtes peut-être de ceux qui ne pouvez pas encore en bénéficier. Vous savez peut-être qu’il existe de petits boitiers qui permettent l’affichage des applications de streaming sur votre téléviseur…

Concrètement, au lieu de changer votre téléviseur pour une Smart TV, vous pourrez profiter des applications comme Netlflix, Disney+ en encore Amazon TV ! Amazon justement proposait déjà les « Fire Stick », ces petites clés qui permettent la lecture en streaming… Le géant américain vient d’enrichir sa gamme de la Fire TV Stick Lite et le 7 octobre prochain, ce sera au tour de la Fire TV Stick 4K Max de faire son entrée sur le marché français… Présentation de ces deux nouveautés très… économiques !

La Fire Stick TV Lite à moins de 30€

La seule condition pour pouvoir bénéficier de la Fire TV Stick Lite d’Amazon est de posséder un port HDMI sur votre téléviseur… Mais avec un port USB et un adapteur USB/HDMI, ça marche aussi ! Il faudra également une prise électrique à proximité pour garder la clé chargée.

Techniquement elle offre une résolution de 720 p ou 1080p et est fournie avec une télécommande vocale Alexa. Avec un espace de stockage de 8 Go pour les jeux et applications, vous êtes larges pour y mettre toutes vos applis préférées.

Elle dispose d’un processeur Quadricoeur 1.7 Ghz, se connecte évidemment au réseau Wi-Fi et dispose de la technologie Bluetooth 5.0. Concernant la prise en charge des formats, ce sera Dolby Digital et Digital + pour l’audio. Pour les formats vidéos, vous aurez le choix entre HDR 10, HDR10+, H.265, HLG, H264, ou Vp9.

Avec un tout petit poids de 32 grammes, vous accéderez en toute fluidité à vos applications de streaming préférées : Netflix, Youtube, Arte, Prime Video ou encore Disney +. Actuellement, la Fire Stick TV Lite est vendue 29.99€ sur Amazon.

La Fire TV Stick 4K Max, dès le 7 octobre 2021…

Déjà disponible en précommande, elle risque de faire un petit carton chez les utilisateurs ! Une nouvelle version plus puissante que les précédentes, et un peu plus chère aussi, mais toujours moins que d’acheter un nouveau téléviseur !

La grosse évolution de cette Fire TV Stick par rapport aux modèles précédents réside dans sa puissance. Selon les caractéristiques données par Amazon, elle serait 40% plus puissante que la Fire TV Stick 4K. Ce qui signifie, un lancement des applications beaucoup plus rapide et une navigation beaucoup plus fluide !

Techniquement, elle prendra en charge les réseaux Wi-Fi 6 de nouvelles générations et renverra des images en 4K Ultra HD. Une expérience cinématographique avec des couleurs éclatantes et la prise en charge des technologies suivantes :

Dolby Vision

HDR

HDR10+

Dolby Atmos immersif pour l’audio !

La Fire TV Stick 4K Max n’est pas une révolution en soi, mais plutôt une belle évolution de celles qui existent déjà ! Et cerise sur le sundae, elle bénéficiera de la télécommande vocale Alexa… Ce qui vous permettra de demander à Alexa d’accéder à vos applications préférées avec la voix, de baisser ou d’augmenter le volume du son, et bien d’autres fonctionnalités à découvrir dès le 7 octobre prochain.

Les caractéristiques techniques détaillés

Dimensions : 99 x 30 x 14 mm (boîtier uniquement) | 108 x 30 x 14 mm (connecteur inclus)

Poids 48,4 g

Processeur : Quad-core 1.8GHz MT 8696

GPU : IMG GE8300, 750 MHz

Stockage : 8 Go

Bluetooth : 5.0 + (jumelage possible avec écouteurs, enceintes ou manettes de jeu compatibles)

Télécommande vocale Alexa incluse

Stockage gratuit dans le Cloud pour les éléments numériques achetés sur Amazon

Ports : Sortie HDMI ARC, micro-USB uniquement pour l’alimentation

Formats audio pris en charge : Dolby Atmos, son surround 7.1, stéréo 2 canaux et son HDMI pass-through jusqu’à 5.1. La technologie Dolby Atmos est disponible sur une sélection de titres Prime Video, Netflix et Disney+ lorsque vous êtes connecté(e) à un appareil compatible.

Prise en charge de la 4K sur un téléviseur Ultra HD et compatible 4K/HDR.

Formats du contenu pris en charge : Vidéo : Dolby Vision, HDR 10, HDR10+, HLG, H.265, H.264, VP9, AV1. Audio : AAC-LC, AC3, eAC3 (Dolby Digital Plus), FLAC, MP3, PCM/Wave, Vorbis, Dolby Atmos (EC3_JOC). Photo : JPEG, PNG, GIF, BMP

Retrouvez la Fire TV Stick 4K Max au prix de lancement de 64.99€.

