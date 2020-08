Dans la ville de Forges-Les-Eaux, vous pouvez désormais dormir dans des cabanes de sorcières à l’Antre de Gadag !

Si vous pensez séjourner en Seine Maritime, que vous aimez les légendes et sorcières, nous vous avons déniché l’endroit idéal pour le dépaysement ! A Forges-les-Eaux, un gîte insolite et totalement original vient d’ouvrir ses portes ou plutôt son antre !

Gilles Belugou, le propriétaire de cet ancien hôpital militaire utilisé pendant la seconde guerre mondiale a décidé d’en faire des gîtes inspirés des cabanes de sorcières… Entre légendes, korrigans et magie, ils offrent aussi tout le confort moderne. Le nom de cet endroit sonne comme une invitation mystérieuse : L’antre de Gadag ! Une belle idée originale qui pourrait lui apporter bien des visiteurs épris de magie et de frisson !

Cette demeure qui appartient depuis cinq générations à la famille de Gilles Belugou est une ancienne maison de maître construite en 1880. Hôpital militaire, puis cabinet médical du père de l’actuel propriétaire, cette maison a toujours regorgé de cachettes que Gilles découvrait, enfant. C’est donc presque naturellement qu’il en a fait une maison d’hôtes encore unique en France. De petites cabanes de sorcières en bois, aux noms évocateurs de korrigans, freya ou galbus parsèment la propriété. Il existe même une cabane de sorcière spécialement conçue pour les enfants.

Un jardin des 5 sens pour bientôt !

Et pour planter encore un peu plus le décor, Gilles a construit une légende autour de son histoire familiale. Ancêtres vikings, croisade, Gilles conte son histoire… Les enfants pourront même partir en quête de fioles magiques et autres objets mystérieux !

Vous pourrez également y découvrir un musée de crèches, santons et faïence de la région. Ou vous promener dans le jardin des 5 sens… Les premiers visiteurs sont attendus en ce début août, puis la seconde phase avec l’ouverture du jardin est prévue pour octobre… On imagine des citrouilles à foison, des trolls disséminés un peu partout et peut être une magnifique sorcière pour vous y accueillir ! Concernant les tarifs, il faut compter de 30€ à 150€ par nuit pour deux adultes en fonction des prestations souhaitées… Une belle idée pour s’oxygéner non ?

Crédit photo : Gilles Belugou / L’Antre de Gadag