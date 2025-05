Vespiguard, un piège à frelons asiatiques recommandé par des apiculteurs et des collectivités

La lutte contre le frelon asiatique, espèce classée nuisible depuis 2012, est devenue une priorité nationale ! Ils envahissent désormais tous les départements français, déciment les abeilles, et sont une réelle menace pour les biodiversités locales ! Le piégeage est souvent l’objet de controverses, notamment concernant la sélectivité ! Je vous invite à découvrir, dans cet article, un piège qui promet justement une sélectivité optimale. Il s’appelle Vespiguard, coûte 19,90 € et ne ressemble peut-être qu’à un simple piège en plastique. Et, pourtant, derrière son apparence modeste, il pourrait bien devenir l’arme secrète des apiculteurs, jardiniers… et de tous ceux qui souhaitent prendre les armes face au frelon asiatique. Imaginé par Frédéric Fourment dans le Gers, ce piège 3D a un objectif clair : capturer les reines au printemps, avant qu’elles ne fondent leur empire estival. Présentation.

Un piège malin pour un fléau bien réel

Le frelon asiatique, alias Vespa velutina, est arrivé en France en 2004 un peu par accident… mais ne semble pas décidé à repartir. Aujourd’hui, il est présent dans 101 départements, et en 2022, il a été responsable d’environ 20 % des pertes de colonies d’abeilles. Face à ce désastre écologique, une loi a été adoptée en mars 2025, accompagnée d’un plan national de lutte par l’AFSE. Mais, Frédéric Fourment n’a pas attendu que les frelons remplissent les bancs de l’Assemblée pour réagir. Son piège, pensé pour être sélectif, efficace et non nuisible pour les autres insectes, est déjà distribué localement et séduit même les collectivités. L’idée est simple : intercepter la reine au bon moment (entre mars et juin). Sans elle, pas de nid. Et, sans nid, pas de colonie. La base, mais encore fallait-il y penser.

Et les autres insectes dans tout ça ?

C’est bien beau de capturer des reines, mais qu’en est-il des abeilles, papillons ou autres précieux butineurs ? Bonne nouvelle : Vespiguard a tout prévu. Les entrées du piège sont assez grandes pour que les autres insectes s’échappent, tandis que la conception en 3D bloque la reine frelon une fois à l’intérieur. Un petit système de leviers intégrés empêche toute sortie. Et, pour couronner le tout, l’appât est protégé pour éviter les noyades accidentelles. À ce prix-là (19,90 € pour le petit modèle), pas besoin d’être entomologiste ou bricoleur du dimanche. Le piège s’installe facilement, et surtout, il fonctionne sans insecticide. Une bonne nouvelle pour votre potager, vos abeilles… et votre conscience écologique.

Ce qu’il faut retenir avant de commander un piège Vespiguard

Prix : 19,90 €, sans besoin de produits chimiques ni entretien complexe

Période idéale d’installation : de mars à juin, quand les reines sortent d’hibernation

Aucun danger pour les autres insectes, conception sélective et sécurisée

Installation simple : on pose, on appâte , on laisse faire

, on laisse faire Solution naturelle pour particuliers, apiculteurs et collectivités

Idéal pour une lutte collaborative : un piège chez chacun = moins de nids

Soutenu par des apiculteurs, associations et collectivités locales

Une invention locale qui peut faire beaucoup

Face à une menace aussi rapide que discrète, la solution ne viendra pas uniquement de l'État. Frédéric Fourment le dit lui-même dans une interview accordée à Actu.fr : « Si chacun avait un piège chez soi, il n'y aurait plus de nids. » Une idée toute simple, mais qui repose sur un réflexe collectif. Vespiguard n'est peut-être pas connecté, mais il agit concrètement et sans nuire au reste de la biodiversité. Et, franchement, c'est déjà pas mal pour un objet à moins de 20 €. Pour en savoir plus rendez-vous sur le site officiel Vespiguard.