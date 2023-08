Les pays asiatiques ont été parmi les derniers à lever les dispositifs de barrières sanitaires liées à la COVID-19. Et depuis la levée de ces restrictions, le Japon voit revenir les touristes en masse. Ils arrivent du monde entier, et bien entendu, la question de la langue se pose de nouveau. Depuis quelques mois, la compagnie ferroviaire japonaise, la Seibu Railway qui possède l’un des réseaux ferroviaires les plus complexes du monde, teste un nouveau dispositif pour aider les voyageurs. Cette solution consiste en un écran de traduction automatisé qui pourrait grandement faciliter la vie des usagers non japonophones. Une invention apparemment géniale, que nous vous proposons de découvrir.

Quelle est donc cette invention ?

Le dispositif, baptisé VoiceBiz UCDisplay et développé par la société d’impression Toppan, constitue une avancée technologique majeure dans le domaine de la communication multilingue. Cette fenêtre semi-transparente, mesurant 40 cm de hauteur sur 70 cm de largeur, permet une traduction en temps réel entre les usagers et le personnel de la gare. Elle favorise les interactions face à face en transcrivant les paroles prononcées par les utilisateurs en japonais, ainsi que dans l’une des 11 autres langues disponibles. La Seibu Railway, l’une des principales compagnies ferroviaires du Japon, a choisi de mettre en place ce dispositif révolutionnaire dans sa gare de Seibu-Shinjuku dès le 10 juillet, inaugurant ainsi une période d’essai de trois mois.

Comment ça marche ?

Concrètement, il suffit de se placer face à la vitre et de parler dans sa langue maternelle. Un dispositif de traduction va alors analyser vos paroles en temps réel et les traduire à votre interlocuteur, et c’est évidemment le cas dans les deux sens ! Ce dispositif offre plus qu’une simple traduction, il crée un sentiment de sécurité chez les usagers en établissant un lien humain entre les langues et les cultures. « Vous vous sentez immédiatement en sécurité, car vous savez qu’il y a un être humain de l’autre côté. Vous prenez donc le temps d’expliquer ce dont vous avez besoin et vous savez qu’ils comprendront ce dont vous avez besoin », explique l’un des utilisateurs. Cette connexion humaine dans le processus de communication est un élément clé pour favoriser une compréhension précise et garantir une expérience positive aux usagers étrangers.

Quel est le principal objectif de ce dispositif ?

L’objectif de cette phase de test est d’évaluer l’efficacité et la convivialité du VoiceBiz UCDisplay. Si les retours s’avèrent positifs, l’entreprise envisage un déploiement complet de cette technologie novatrice dès cet automne, une perspective prometteuse pour les usagers du métro de Tokyo. Les premiers retours des utilisateurs ont été extrêmement positifs. La Seibu Railway a ainsi ouvert une nouvelle ère dans l’expérience de voyage des étrangers visitant Tokyo. Avec ce dispositif de traduction automatisé, l’entreprise vise à éliminer les barrières linguistiques et à faciliter la navigation des usagers non japonophones au sein de son réseau ferroviaire complexe.

Alors que la demande touristique en provenance du monde entier continue de croître, cette innovation propose une réponse ingénieuse pour assurer un accueil chaleureux et fluide aux voyageurs étrangers, contribuant ainsi à rendre la métropole tokyoïte encore plus accessible et conviviale. Plus de 2 millions de visiteurs sont arrivés au Japon en un mois seulement, et la gare de Tokyo voit défiler 135 000 personnes chaque jour. Cette invention pourrait bien devenir essentielle dans le monde entier ! Plus d’informations : solution.toppan.co.jp

