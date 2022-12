Watch Buds : Huawei invente la montre connectée avec des écouteurs intégrés

Noël approche à grands pas et c’est exactement à cette période que le géant chinois Huawei a choisi pour présenter son dernier modèle de montre connectée. Cette montre appelée « Watch Buds » n’est pas seulement une montre connectée, car elle cache aussi des écouteurs sans fil, à l’intérieur même du mécanisme. Annocée par Huawei le 12 décembre dernier, elle était attendue et fait l’effet d’une petite bombe dans le milieu des montres connectées. Huawei avait déjà proposé un bracelet connecté qui se transformait en oreillette Bluetooth, le TalkBand. Mais cette fois, c’est une véritable montre dotée d’une paire d’écouteurs, entièrement pratique pour ne plus jamais oublier ni la montre, ni les écouteurs… Présentation.

La Huawei Watch Buds en détail

La première impression, qui saute aux yeux, est que cette montre est tout sauf discrète. Cachant des écouteurs sous son cadran, elle ne peut pas être ultrafine évidemment. La montre se dote d’un écran OLED de 1.43 pouce de diamètre et l’écran possède une définition de 466 × 466 pixels. Le boîtier est en acier inoxydable et étanche et le bracelet mesure 22 cm. Du côté de la batterie, elle s’équipe d’un modèle de 410 mAh qui lui procure une autonomie de trois jours environ. Concernant ses fonctionnalités de montre connectée, elle mesure la fréquence cardiaque et la saturation d’oxygène dans le sang, mais analyse également les cycles de sommeil et le niveau de stress. Mis à part donner l’heure, elle permet aussi de répondre à vos appels. Enfin, elle se dote du système HarmonyOS, 3 le même que les montres Watch 3 Pro et Watch GT 3 Pro.

Le secret caché de la Watch Buds

Lorsque l’on soulève l’écran de la montre, grâce à un bouton spécial, une paire d’écouteurs se cachent à l’intérieur. Pesant quatre grammes, les écouteurs sont miniaturisés et disposent de surfaces tactiles sur l’extrémité pour les contrôles de lecture. Ces dispositifs s’insèrent dans le boîtier grâce à quatre aimants qui les empêchent de se balader pendant le transport. Par ailleurs, ils assurent également une fonction de réduction de bruit active. De plus, les écouteurs se rechargent directement dans la montre. Il est possible de contrôler les écouteurs directement depuis la montre pour répondre à un appel ou changer de source audio. Vous pouvez aussi faire sonner les écouteurs depuis la montre, si jamais vous les égarez. Ce qui risque d’arriver vue la taille des écouteurs.

Quel prix pour cette montre ?

Vous ne pourrez pas la commander au Père Noël, ou du moins, pas pour cette année. Huawei a annoncé la sortie en Chine, au prix de 406 € hors taxe. Disponible en deux coloris, gris métallique ou noir, elle n’est pas encore disponible sur le marché français. Un prix raisonnable au regard de certaines marques concurrentes ! De plus, Huawei est la première marque à proposer ce type de dispositif, nul doute qu’elle sera suivie par ses concurrents dans un avenir proche.

Désormais, vous n’oublierez plus vos écouteurs, ils se cachent dans votre montre. Pour l’instant Huawei n’a pas communiqué sur le fait que la Watch Buds soit disponible prochainement. À suivre donc, si cette montre vous séduit.