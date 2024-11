Promotion Black Friday de CIGA Design : jusqu’à -30 % – Offrez le cadeau du temps à vos proches.

Fondée en 2016, CIGA Design est une marque de montres indépendante chinoise, animée par une passion pour l’artisanat original et la redéfinition des esthétiques horlogères. Nous collaborons avec des designers de renom issus de neuf pays pour créer des montres qui marient harmonieusement l’art mécanique et le design moderne. Inspirés par le principe du Bauhaus « la forme suit la fonction », nous adoptons la philosophie du « moins, c’est plus », en intégrant des éléments de design contemporain dans chaque pièce que nous concevons.

En 2021, notre montre U Series Blue Planet a remporté le prestigieux prix Challenge du GPHG, faisant de CIGA Design la première marque chinoise à recevoir cet honneur, en nous propulsant sur la scène internationale. Chez CIGA Design, nous croyons que l’attrait des montres mécaniques doit être partagé par tous, et non réservé à une élite. Chaque montre incarne une philosophie de design unique et une touche de chaleur, reflétant une diversité d’expressions artistiques. CIGA Design célèbre l’expression de soi authentique — soyez vous-même et laissez votre montre exprimer votre attitude unique envers la vie. Destinées à être appréciées par tous, nos créations transcendent les frontières d’un groupe privilégié.

Récompenses :

Lauréat du Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG) en 2021.

En 2022, la montre Blue Planet a été intégrée à la collection permanente du Musée d’Art et d’Histoire de Genève et a fait l’objet d’un article dans The New York Times .

En 2024, collaboration avec le célèbre YouTubeur horloger Nico Leonard, renforçant la notoriété et l’appréciation de la marque auprès des passionnés.

Produits :

1. Série U de CIGA Design – Blue Planet-30 % pendant les soldes du Black Friday

Histoire du produit :

La montre Blue Planet de la Série U de CIGA Design est une pièce primée qui allie art et fonctionnalité. Saluée pour son design unique et son approche durable, cette montre s’inspire de l’équilibre fragile entre l’humanité et la nature. Elle invite les porteurs à réfléchir à l’importance de la préservation de l’environnement. Son cadran rotatif, représentant la rotation de la Terre, ajoute une dimension captivante et interactive à la lecture de l’heure.

Caractéristiques :

Technologie de suivi asynchrone : Permet à l’aiguille des heures de se déplacer de 30° et à l’aiguille des minutes de 390°, offrant une lecture intuitive de l’heure avec une seule aiguille.

Design primé : Lauréate du prestigieux Grand Prix d’Horlogerie de Genève (GPHG).

Cadran rotatif unique : Imite la rotation de la Terre pour une lecture artistique du temps.

Matériaux éco-responsables : Conçue avec des matériaux durables, témoignant de l’engagement de la marque envers la responsabilité environnementale.

Artisanat de haute qualité : Conception méticuleuse axée sur la durabilité, avec des éléments résistants aux rayures et aux chocs.

2. Série U de CIGA Design – Blue Planet, Version Dorée-30 % pendant les soldes du Black Friday

Histoire du produit :

CIGA Design dévoile une nouvelle interprétation de la montre Blue Planet. L’or, symbole intemporel d’éternité, traverse les millénaires sans perdre son éclat. Avec l’intégration de l’or pur et d’un savoir-faire artisanal exceptionnel, la Blue Planet Gilded Age incarne toute l’expérience acquise depuis la création de la marque. Cette montre est conçue pour impressionner, tant sur le plan technique qu’esthétique.

Caractéristiques :

Lauréate du Prix Challenge au GPHG 2021.

Cadran détaillé : Réalisé avec des techniques de micro-gravure et une superposition en or 24 carats, il reproduit la Terre avec un ratio précis entre les continents et les océans, tout en représentant fidèlement les altitudes du relief.

Boîtier en céramique raffiné : Conçu pour une esthétique homogène avec une finition brillante, une texture douce et soyeuse, une résistance accrue et une légèreté optimale.

Innovation dans la lecture de l’heure : Un changement novateur permettant de lire à la fois l’heure et les minutes avec une seule aiguille.

Calibre automatique breveté : Muni de 30 rubis, offrant une réserve de marche de 40 heures et une fréquence de mouvement de 28 800 oscillations par heure.

Emballage élégant : Livré avec une brochure au design feuilletable, fabriquée à partir de matériaux recyclés. Parfait pour une collection ou comme cadeau unique.

3. Série X de CIGA Design – Eye of Horus-30 % pendant les soldes du Black Friday

Histoire du produit :

La montre Eye of Horus puise son inspiration dans l’Œil d’Horus, symbole de protection, de puissance et de santé dans l’Égypte ancienne. Cette montre marie des esthétiques modernes à une mythologie antique, incarnant clairvoyance et force. Avec son design squelette, elle révèle le mouvement mécanique complexe en son cœur, reflétant l’harmonie entre un artisanat contemporain et un profond respect pour l’histoire.

Caractéristiques :

Design inspiré de la mythologie égyptienne avec une symbolique puissante.

Structure squelette dévoilant les rouages mécaniques et la précision de l’artisanat.

Matériaux haut de gamme et construction robuste, équilibrant modernité et tradition.

Parfaite pour ceux qui apprécient les montres au croisement de l’histoire et de l’innovation.

4. Série Z de CIGA Design – Edge-30 % pendant les soldes du Black Friday

Histoire du produit :

La montre Série Z – Edge de CIGA Design est une pièce audacieuse et futuriste, inspirée par les esthétiques architecturales et les lignes minimalistes. Elle incarne la philosophie du « moins, c’est plus » en associant simplicité et sophistication. Son design unique, avec un boîtier carré distinctif, en fait une déclaration de style et un hommage à l’architecture moderne.

Caractéristiques :

Inspiration architecturale : S’inspire du design architectural contemporain, mêlant minimalisme et lignes géométriques marquées.

Boîtier carré distinctif : Une forme unique qui se démarque des designs horlogers traditionnels.

Mouvement mécanique exposé : Un design squelette révélant l’artisanat complexe et la précision.

Matériaux durables de haute qualité : Résistants aux rayures et aux chocs, pour une utilisation durable et élégante.

5. Dragon Tourbillon-10 % pendant les soldes du Black Friday

Histoire du produit :

Inspirée par la mythologie chinoise, la montre Dragon Tourbillon incarne la force, le courage et la sagesse. Elle évoque le mystère et la grandeur du dragon grâce à un artisanat détaillé qui donne vie à cette créature légendaire. Symbole de puissance dans la culture chinoise, cette pièce artistique rend hommage au dragon mythique en alliant patrimoine culturel et design contemporain.

Caractéristiques :

Cadran Super Black innovant : Un cadran avant-gardiste qui reflète la sagesse et la force avec un design sobre mais captivant.

Pont Tourbillon en forme de dragon : Une sculpture minutieuse et artistique incarnant l’expression du savoir-faire exceptionnel.

Conception en agate naturelle : Élégance intemporelle symbolisant la sagesse et la prospérité des traditions orientales.

Aiguilles ornées de diamants naturels : Une touche de luxe et de sophistication qui sublime la montre.

6. Everest Tourbillon-10 % pendant les soldes du Black Friday

Histoire du produit :

L’édition hommage Mount Everest de CIGA Design célèbre l’esprit d’aventure et la résilience humaine, inspirée par le sommet légendaire du monde. Cette édition spéciale reflète le courage et la détermination des aventuriers qui osent repousser leurs limites, en intégrant des éléments de design évoquant la beauté brute et saisissante de l’Everest.

Caractéristiques :

Cadran inspiré de l’Everest : Le cadran imite la texture robuste de la montagne, symbole de force et de résilience, avec des détails rappelant le paysage iconique de l’Everest.

Mouvement squelette : Design squelette mettant en valeur la précision de l’ingénierie et l’artisanat mécanique.

Boîtier en acier inoxydable 316L : Fabriqué en acier inoxydable de qualité supérieure, offrant durabilité et finition raffinée.

Verre en cristal saphir : Verre résistant aux rayures, garantissant clarté et longévité.

Résistance à l’eau : Conçue pour résister aux usages quotidiens, idéale pour un style de vie actif.

La montre Mount Everest Homage Edition s’adresse aux aventuriers et passionnés qui apprécient la résilience, l’élégance et l’engagement de CIGA Design envers une horlogerie artistique de haute qualité.