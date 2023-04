Weptos : une « hydrolienne » flottante en V adaptée à toutes les conditions climatiques

De nos jours, il existe une multitude de technologies permettant de produire de l’électricité à partir de la force des vagues et des marées. Du nanogénérateur triboélectrique cylindrique du Pacific Northwest National Laboratory à l’hydrolienne flottante de Sustainable Marine Energy, en passant par la marélienne de Nova Innovation, les concepts ne manquent pas et semblent tous prometteurs. Aujourd’hui, nous allons vous présenter le dispositif Weptos mis au point par un groupe de recherche de l’université d’Aalborg, au Danemark. Il s’agit d’un convertisseur d’énergie houlomotrice.

Encourager l’utilisation des turbines houlomotrices

Comme le soulignent Lucia Margheritini et Jens Peter Kofoed de l’université susmentionnée dans un article qu’ils ont publié dans le journal Energies de MDPI, le système Weptos WEC a été conçu pour répondre aux problématiques qui freinent l’adoption en masse des convertisseurs d’énergie houlomotrice. Pour cela, les chercheurs se sont concentrés sur trois paramètres principaux, à savoir le choix de l’emplacement, la technologie adoptée pour obtenir un rendement élevé et la variation des besoins des usagers. Cette approche les a conduit à opter pour une petite île danoise dans la mer Baltique.

Une plateforme de forme triangulaire

Le Weptos WEC se présente sous la forme d’une structure triangulaire flottante qui absorbe l’énergie des vagues par l’intermédiaire de corps faisant office de rotors. Les deux côtés sont ajustables entre des angles de 13° à 120°, de sorte à optimiser l’absorption de puissance. Cette conception permet aussi de réduire les charges structurelles en cas de tempête. Bref, le système Weptos WEC est adapté à toutes les conditions climatiques. Dans le cadre du projet pilote, c’est-à-dire celui mené sur l’île danoise citée ci-haut, les experts de l’université d’Aalborg ont testé deux configurations différentes. Si la première met en œuvre deux plateformes Weptos, la seconde en requiert quatre.

Répondre aux besoins des habitants de manière plus efficace

Dans l’ensemble, l’installation offre une puissance de 750 kW. Une flotte de batterie totalisant une capacité de 3 MWh a également été prévue pour éviter les coupures d’électricité en cas de baisse de la force des vagues ou de hausse imprévue de la demande. D’après les résultats publiés par l’équipe, cette conception a permis de répondre efficacement aux besoins énergétiques de l’île. Pour preuve, l’installation a pu fournir 50 % d’énergie en plus que la consommation moyenne sur l’année. Si la petite île danoise dépendait jadis de groupes électrogènes pour sa production d’électricité, elle bénéficie désormais d’une source d’énergie propre maintenant. Et cela, grâce à la technologie Weptos WEC. Plus d’informations sur weptos.com