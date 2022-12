Eco Wave Power va construire la plus grande centrale houlomotrice à vagues du monde

Cela fait plus de 10 ans maintenant qu’Eco Wave Power a vu le jour. Fondée en Israël, cette entreprise suédoise est spécialisée dans la conception de dispositifs générateurs d’énergie houlomotrice. Depuis sa création, la société a déjà signé un certain nombre d’accords pour installer sa technologie, notamment à Gibraltar et en Israël. Récemment, Eco Wave Power a signé une concession avec la Turquie pour l’installation de la plus grande centrale houlomotrice du monde. Le générateur est composé de petits flotteurs qui, suivant le mouvement des vagues, montent et descendent en entraînant des moteurs hydrauliques. Ces derniers ont pour rôle de faire fonctionner des générateurs électriques. À l’inverse des autres types de dispositifs houlomoteurs existants, celui d’Eco Wave Power ne flotte pas sur l’eau, mais est monté sur des infrastructures terrestres comme les jetées et les digues. Cela permet entre autres de mieux exploiter la différence de hauteur des vagues par rapport au sol.

La technologie d’Eco Wave Power

Faciles à maintenir et à déployer, les générateurs n’ont pas besoin de câbles sous-marins pour ramener l’énergie sur le rivage. D’après l’entreprise, les dispositifs ont une durabilité de 30 ans et il s’agit d’une technologie bon marché qui peut être rentabilisée en trois ans. Le coût nivelé de l’énergie (levelized cost of energy ou LCoE) serait de 44 USD par mégawattheure. En plus, selon le lieu, ils peuvent produire de l’énergie 24 heures sur 24, et ce, pour un coût concurrentiel comparé à d’autres sources d’énergie renouvelable telles que l’éolienne et le solaire.

Plusieurs installations à travers le monde

La première centrale houlomotrice connectée au réseau de l’entreprise a été installée à Gibraltar en 2016. C’était un système de 100 kW qui a fonctionné pendant six ans. Plus tôt cette année, il a été démantelé et a été envoyé aux États-Unis pour servir de « modèle ». En mars dernier, l’entreprise a indiqué qu’elle allait négocier avec Gibraltar concernant une installation beaucoup plus grande susceptibles de couvrir 15 % des besoins en électricité de la région à travers ses 5 MW. En Israël, un autre projet pilote de 100 kW a été annoncé en 2019 et est encore en construction à l’heure actuelle. L’entreprise a également obtenu des droits de construction et d’exploitation pour ses centrales houlomotrices dans le cadre de différents projets avec d’autres pays. Selon elle, actuellement, son « réserve de projets » correspondrait à une puissance de 404,7 MW.

Un accord de concession avec la Turquie

Le dernier projet connu d’Eco Wave Power est un projet avec la municipalité d’Ordu, en Turquie. Il s’agit d’un accord de concession où Ordu sélectionnera et attribuera à la société neuf brise-lames pour les 25 ans à venir. Durant cette période, Eco Wave Power pourra construire et exploiter sa propre centrale houlomotrice. Au début, une station pilote de 4 MW sera installée. Par la suite, elle évoluera pour éventuellement devenir la plus grande installation houlomotrice du monde avec une puissance de 77 MW. Les projets en cours d’Eco Wave Power sont nombreux et il est fort probable que cela augmente encore dans le futur. Reste à voir si les résultats commerciaux seront tout aussi bons. Plus d’informations : ecowavepower.com