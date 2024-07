Créée par le mouvement des marées montantes et descendantes, l’énergie marémotrice est une source d’énergie propre, renouvelable et durable. Cependant, elle est encore difficile à maîtriser et son exploitation nécessite souvent l’utilisation de vastes infrastructures. Voilà pourquoi, actuellement, les centrales marémotrices opérationnelles sont rares. En France, par exemple, la seule installation exploitant cette énergie est celle de la Rance. Pourtant, de nombreux chercheurs et ingénieurs s’accordent à dire que l’énergie marémotrice a un énorme potentiel. Selon des chiffres publiés sur Quelle Énergie, le mouvement perpétuel des marées permettrait de produire jusqu’à 380 TWh d’électricité dans le monde, chaque année. Aux États-Unis, deux ingénieurs du nom de Parviz Sedigh et Mason Bichanich ont décidé de créer une turbine hydrokinétique, afin d’en savoir plus sur cette énergie.

Une turbine marémotrice à écoulement axial

Les doctorants de l’Université du New Hampshire (UNH) ont développé une turbine marémotrice 25 kW à écoulement axial. De la taille d’un phoque commun, elle est orientée comme une éolienne sous-marine, celle-ci est entièrement équipée pour collecter toutes les données nécessaires sur l’énergie marémotrice, à l’embouchure de la rivière Piscataqua. Elle est dotée, entre autres, d’un système modulaire d’acquisition de données océaniques (MODAQ), pouvant à la fois collecter et enregistrer les données de performances, mais également simplifier leur publication et leur partage. Hormis la collecte d’informations, cette turbine a été conçue pour atteindre d’autres objectifs, à savoir alimenter un pont-levis et soutenir l’éducation communautaire grâce au projet Living Bridge de l’UNH. Les ingénieurs ont indiqué que la fabrication et l’assemblage sont prévus avant la fin de l’année. Ils ont tout d’abord mis au point un modèle 3D viable, en étroite collaboration avec le National Renewable Energy Laboratory (NREL), le Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) et le Sandia National Laboratories.

Un projet né de l’ambition de deux ingénieurs débutants

La conception de cette turbine axiale serait née de l’ambition et de l’enthousiasme de Parviz Sedigh et Mason Bichanich à l’idée de créer quelque chose de nouveau. Ils ont indiqué qu’ils ne savaient pas à quoi s’attendre au tout début. Il est à noter que Bichanich travaillait déjà sur la conception de la nouvelle turbine depuis près de deux ans, avant que Sedigh ne rejoigne le projet. Ce dernier souhaitait se lancer dans le domaine de l’énergie marine. Selon lui, sa maîtrise en génie aérospatial lui a permis de connaître le fonctionnement des systèmes de propulsion dans un fluide différent. « L’intérêt pour l’ingénierie aérospatiale vient de mon enfance […] Chaque fois que je voyais un avion, je voulais savoir comment une machine aussi géante pouvait voler. Je voulais apprendre les principes derrière cela. La production d’électricité à partir de l’eau est une extension des moteurs d’avion, et l’hydrolienne à flux axial partage de nombreuses similitudes en principe, j’ai donc voulu en savoir plus », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Premiers tests effectués à Portsmouth

Les premiers tests sont prévus à Portsmouth, sous le Memorial Bridge, rebaptisé Living Bridge par l’Atlantic Marine Energy Centre (AMEC). Divers paramètres vont être étudiés, entre autres les contraintes exercées sur la turbine, la puissance produite, les conditions environnementales, etc. Par ailleurs, des équipements tels que la caméra acoustique du PNNL surveilleront en amont les débris de marées. Selon les concepteurs, les résultats permettront de tester et de surveiller de manière approfondie les futurs composants des turbines.

Parviz Sedigh et Mason Bichanich se disent être prêts pour la première mise à l'eau de la turbine. « Sedigh et moi allons être attachés à tout ce que nous mettrons sur cette plateforme. Et puisque nous l'avons construit, nous serons les mieux placés pour y travailler », a déclaré Bichanich.