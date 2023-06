WaveRoller, l’invention d’une plateforme hydrolienne qui transforme l’énergie des vagues en électricité

Lorsque l’on évoque « énergie verte », nous ne pensons pas toujours à l’énergie houlomotrice. Pourtant, cette forme d’énergie renouvelable, qui exploite le mouvement des vagues pour produire de l’électricité, présente de nombreux avantages prometteurs pour l’avenir de notre approvisionnement énergétique. En effet, les océans couvrent plus de 70 % de la surface de la Terre. Et alimentées par le vent et les marées via les forces gravitationnelles de la Lune, les vagues sont une source constante et prévisible d’énergie. AW Energy, une entreprise finlandaise spécialisée dans les technologies de l’énergie des vagues s’est donné pour mission de développer des solutions durables et innovantes pour exploiter le potentiel énergétique des océans. L’une de leurs technologies phares est le WaveRoller. Elle sera bientôt implantée en Namibie. Découverte.

Le WaveRoller, qu’est-ce que c’est ?

Le WaveRoller d’AW Energy est un dispositif novateur convertissant l’énergie des vagues en électricité. Fonctionnant selon le principe de l’énergie houlomotrice, il transforme l’énergie cinétique des vagues en énergie mécanique puis en électricité. Avec une capacité allant de 350 kW à 1000 kW, cette technologie procure une production d’énergie constante et prévisible, indépendante des conditions météorologiques. Son déploiement à proximité des côtes, à des profondeurs de 8 à 20 m, permet une intégration facile avec les réseaux électriques existants. Le WaveRoller offre ainsi une solution polyvalente et durable pour exploiter efficacement l’énergie des vagues.

Comment ça marche ?

Le WaveRoller utilise un système ingénieux pour convertir l’énergie des marées en électricité. Des plaques articulées fixées au fond marin sont soumises à la pression des vagues, créant un mouvement de va-et-vient. Ce mouvement est capturé et converti en énergie mécanique grâce à un système hydraulique intégré. Ensuite, un générateur transforme cette énergie mécanique en électricité utilisable.

En exploitant le mouvement des vagues, le WaveRoller produit efficacement de l’électricité. Installé à une profondeur de 8 à 20 mètres, là où les vagues sont les plus puissantes, il maximise la capture d’énergie. Une unité WaveRoller peut absorber de 1,5 à 2 MW d’énergie issue des vagues. De plus, sa conception scellée préserve la vie marine, faisant du WaveRoller une solution énergétique durable et respectueuse de l’environnement.

Plusieurs projets pilotes déjà en cours

AW Energy, pionnier de la technologie WaveRoller, a réalisé des projets pilotes réussis en Europe et en Australie, ouvrant la voie à un déploiement à grande échelle. La Namibie se lance dans un ambitieux projet d’énergie houlomotrice pour fournir de l’électricité renouvelable. Ce pays d’Afrique entreprend, en effet, un projet ambitieux pour exploiter l’énergie des vagues en vue de fournir de l’électricité renouvelable.

La phase 1 du projet consiste en la conception détaillée du site et le déploiement d’une ferme houlomotrice WaveRoller sur la côte de Swakopmund, soutenant ainsi la réinstallation et le développement intérieur. La phase 2 évaluera les fermes houlomotrices à divers endroits du pays, tandis que la phase finale étendra les installations pour alimenter le réseau électrique et explorer le dessalement de l’eau et la production d’hydrogène vert. La Namibie vise à devenir une superpuissance de l’hydrogène vert dans les années à venir. En savoir plus ? Rendez-vous sur AW-Energy.com.