Insolite : le parti de la bière vient d’organiser son premier meeting politique en Corrèze

Alors que les élections présidentielles approchent à grand pas, puisque le premier tour aura lieu le 10 avril prochain, les partis politiques sont sur les dents… Débats, punchlines, ralliements, départs, clashs en tous genres, c’est un peu la foire d’empoigne sur l’échiquier politique français en ce début d’année. Et comme à chaque fois, des petits partis ou candidats inattendus font leur entrée dans le jeu de la course à l’Elysée… Sans grand espoir de victoire évidemment, mais avec l’envie de défendre une cause. Dans cette catégorie, nous avions eu Coluche en 1981, qui avait préféré se retirer devant le « succès » de sa candidature. Cette année, nous pourrons compter sur le Parti de la Bière, oui vous avez bien lu… On vous explique tout !

C’est quoi le Parti de la Bière ?

Ce parti politique d’un nouveau genre est né le 4 janvier dernier et son ambition est de revaloriser l’art de la bière en France. Une noble cause pour les amateurs de nectar ambré, blond ou brun. Si, en France, ce parti est tout neuf, il existe déjà depuis très longtemps en Pologne. Le parti des amis de la bière polonais est né en 1990 sous la houlette de l’humoriste Janusz Rewiński. En 1991, ce parti avait tout de même obtenu 16 sièges au Parlement Polonais, mais il fût dissout en 1993, les membres se ralliant finalement à une coalition libérale.

Quel est le but de ce micro parti ?

Présidé par Virginie Maréchal, le parti de la bière n’ambitionne probablement pas de se faire une place à l’Elysée. Mais plutôt de promouvoir la bière artisanale française. Les membres de ce parti veulent développer la production de houblon en France, les malteries et les circuits courts de distribution. Avec des actions politiques et culturelles menées tambour battant, ils espèrent surtout attirer l’attention de celui ou de celle qui le (ou la) futur(e) élu(e). La formation de ce parti est très officielle et l’inscription en préfecture a été déposée en Corrèze le 4 janvier 2022…

Un premier meeting politique en Corrèze

C’est donc logiquement la Corrèze, département de naissance du parti qu’a eu lieu le premier meeting politique. Ce n’est apparemment que le premier d’une longue liste puisqu’ils prévoient de se réunir chaque vendredi. La présidente de ce micro-parti avoir préféré créer un parti politique plutôt qu’une association. En effet, les restrictions liées à la crise Covid19 sont moins drastiques pour les meetings politiques que pour les associations… Comprenne qui pourra ! Le parti de la bière espère même qu’il y aura un ou plusieurs candidats lors des prochaines élections législatives.

La France, pays producteur de bière ?

Lorsque que l’on pense producteur de bière, la Belgique et l’Allemagne sont les premiers pays européens à nous venir en tête… Pourtant la France n’est pas en reste avec environ 1000 brasseries artisanales… La France est aujourd’hui le troisième pays européen en nombre de brasseries et 70% des bières consommées en France y sont produites. Dans chaque région de France, on trouve désormais une bière locale. Citons la Fada à Marseille, la Bière du Gâtinais en Seine-et-Marne ou encore la Caribrew à Lyon. Promouvoir les artisans français est une excellente chose, mais faut-il vraiment créer un parti politique pour cela ? On vous laisse juger !