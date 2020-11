Le village de « Fucking » en Autriche change de nom à cause des moqueries

Imaginez-vous habiter un village appelé « Fucking » ? Ce n’est pas une blague. C’est vraiment le nom d’un village dépendant de la municipalité de Tarsdorf, en Haute-Autriche, près de la frontière avec la Bavière et à 350 kilomètres à l’est de Viennes. Ce n’est pas non plus un surnom puisque ce village, habité par une centaine de personnes, porte ce nom depuis le 11ème siècle.

Petit historique

D’après les informations de 24matins, ce village aurait officiellement été habité pour la première fois vers 1070. Toutefois, les locaux racontent qu’un noble bavarois aurait fondé une colonie au sixième siècle et l’aurait baptisé Focko. Une carte datant de 1825 montre le village sous le nom Fuking.

Mais si ce village qui porte un nom atypique a énormément fait parler de lui surtout après que le romancier autrichien Kurt Palm a utilisé le village comme toile de fond d’un de ses livres, qui a ensuite été adapté en film.

De plus en plus de touristes anglophones sont effectivement venus dans le village pour prendre des photos d’eux-mêmes près du panneau à l’entrée du village, prenant parfois des poses explicites qu’ils publient ensuite sur les réseaux sociaux. Certains de ces touristes ont même volé des panneaux indicateurs obligeant les autorités locales à utiliser du béton antivol en remplacement.

La maire est aussi éreintée que les villageois

Finalement, les villageois ont eu assez des plaisanteries sur leur village, à tel point que le conseil municipal a annoncé le jeudi 26 novembre 2020 que le village changera de nom dès le 1er janvier 2021 pour s’appeler Fugging. La maire de Tarsdorf, Andrea Holzner, a effectivement affirmé au quotidien régional Oberoesterreichische Nachrichten (OOeN) que le village a été renommé et que les villageois en ont assez de la frénésie médiatique sur ce sujet.

Toutefois, si certains comprennent cette décision de la municipalité au regard des mauvaises blagues des visiteurs et internautes, d’autres ne comprennent pas la nécessité de changer de nom pour autant. Certains lecteurs d’OOeN pensent effectivement que les villageois n’ont aucun sens de l’humour tandis que d’autres croient que les villageois auraient dû être heureux d’avoir un drôle de nom car cela leur faisait une publicité gratuite.

Quoiqu’il en soit, cette situation atypique nous rappelle qu’il existe effectivement des villages, villes ou régions avec de drôles de noms dans le monde. Mais si changer le nom de leur village en Fugging au lieu de Fucking fait le bonheur des villageois, ou leur permet d’être moins embarrassé quand ils indiquent leur village, n’est-ce pas à la bonne heure ?