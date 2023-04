Les ingénieurs de Boeing pulvérisent le record du monde de distance avec un avion en papier

Tous les enfants du monde, ou presque, ont déjà construit des avions en papier ! Qui n’a jamais essayé de pratiquer l’origami sans le savoir et de confectionner des objets volants, parfois non identifiés, tout dépendait du talent du « plieur ». Certains avaient alors la surprise de le voir planer et traverser le salon, quand d’autres ne pouvaient que constater un échec en le voyant s’écraser à peine lancé dans les airs ! Mais, saviez-vous qu’il existait un record du monde de distance d’avion en papier ? Ce record était détenu par Ken Blackburn, un ancien ingénieur aéronautique de la NASA depuis 1998. Le vol avait duré un peu plus de 27 secondes et l’avion avait parcouru une distance de 27,6 m… Ce record vient d’être battu par des ingénieurs de Boeing en avril dernier. Découverte !

Le nouveau record du monde, établi par trois ingénieurs aérospatiaux sud-coréens, est de 88 m, soit plus de 60 m de plus que le record de 1998. Baptisé Mach 5, ils se sont inspirés de divers modèles d’avions hypersoniques qui, rappelons-le, sont des types d’aéronefs capables de voler à des vitesses supérieures à Mach 5, soit environ cinq fois la vitesse du son. Contrairement aux avions subsoniques et supersoniques, qui utilisent des ailes pour fournir une portance, les avions hypersoniques utilisent des moteurs à propulsion pour générer la poussée nécessaire et maintenir leur altitude et leur vitesse.

L’inspiration des Sud-coréens est surtout venue de l’avion NASA X-43A. Le X-43A était propulsé par un moteur scramjet, c’est-à-dire un moteur qui utilise l’air à grande vitesse entrant dans le moteur pour comprimer et brûler le carburant. Le X-43A a effectué son premier vol le 27 mars 2004 et a établi un nouveau record mondial en atteignant une vitesse de Mach 6,83 (4 520 miles par heure ou 7 274 km par heure). Le vol a duré un peu plus de 10 secondes et le X-43A a parcouru environ 24 km pendant cette période.

Pour concevoir l’avion, l’équipe a mis en avant la vitesse et la minimisation de la traînée. Ils ont utilisé du papier A4 pour plier leur avion et ont lancé de multiples prototypes pour trouver la conception optimale. L’équipe a mis près de 500 h à étudier l’origami et l’aérodynamique pour créer et tester les prototypes. C’est en décembre dernier que les ingénieurs sont parvenus au modèle final, pressenti pour le record du monde. Ce record revient à Dillon Ruble, un ingénieur système chez Boeing qui est parvenu à battre le record de 1998.

This group of #TeamBoeing engineers from St. Louis officially broke the Guinness World Record for the farthest flight by a paper aircraft. 🌎

Read more about how Dillon and Garrett used their passion and knowledge for engineering: https://t.co/42RJgMqYEE#EngineersWeek @GWR pic.twitter.com/XXoY26osf6

— The Boeing Company (@Boeing) February 22, 2023