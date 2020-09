Pendant 18 mois, chaque jour et à la même heure, ce vieux téléviseur coupait internet de tout un village…

Lorsqu’on vit en milieu rural, nous nous attendons généralement à rencontrer des problèmes en matière de connexion internet. Cela est dû au fait que les FAI ont du mal à couvrir les zones reculées. Cependant, dans le petit village d’Aberhosan, au pays de Galles, les habitants devaient faire face à un problème bien particulier : tous les matins à 7 heures, ils perdaient subitement leur accès internet. Le pire, c’est que le phénomène se reproduisait tous les jours pendant 18 mois et n’épargnait personne.

Un analyseur de spectre pour trouver l’origine des interférences

Afin de résoudre le dysfonctionnement, l’opérateur Openreach a dépêché sur place l’ingénieur Michael Jones, mais en vain. Bien que des inspections minutieuses et des réparations aient été effectuées au niveau du site où l’antenne-relais du village est installée, le problème persistait. Arrivée au bout de ses compétences, Jones a décidé de faire appel à des collègues officiant au sein du siège général d’Openreach.

« En utilisant un appareil appelé analyseur de spectre, nous avons parcouru le village sous une pluie torrentielle à 6 heures du matin pour voir si nous pouvions trouver un “bruit électrique” », a déclaré Jones dans un billet de blog d’Openreach. « Et à 7 heures du matin, notre appareil a détecté une grande rafale d’interférences électriques dans le village », poursuit-il. Ce phénomène baptisé SHINE (Single high-level impulse noise) est en fait capable de perturber les ondes radio.

La faute à un téléviseur

Cette découverte a mené l’équipe jusqu’à une maison appartenant à un résident dont le nom n’a pas été cité. Après avoir posé quelques questions, les techniciens ont découvert que le vieux téléviseur de celui-ci était à l’origine des interférences électromagnétiques. En effet, le résident allumait sa télévision tous les jours à 7 heures du matin…

Lorsqu’il a appris la nouvelle, l’individu était mort de honte. « Comme vous pouvez l’imaginer, lorsque nous l’avons signalé au résident, il a regretté que son vieux téléviseur d’occasion soit la cause d’un problème de la connexion internet de tout un village. Il a immédiatement accepté de l’éteindre et de ne plus s’en servir », a raconté Michael Jones.

De son côté, Openreach a confirmé que le village d’Aberhosan recevra la fibre optique cette année. L’opérateur recommande aussi aux habitants de s’assurer que leurs appareils électriques et électroniques répondent aux normes britanniques en vigueur.

