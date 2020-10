Testicuzzi, un jacuzzi pour... les bijoux de famille !

Messieurs, cet article est pour vous ! Ou plutôt pour vos bijoux de familles… Aussi étonnant que cela puisse paraître, vous allez pouvoir les apaiser, les revigorer, bref en prendre en soin… Non nous ne parlons pas de votre barbe ni même de vos pectoraux mais bien des attributs masculins !

Les deux orphelines citées dans la chanson de Pierre Perret ont désormais leur… SPA privé ! Non vous n’aurez pas de photo, personne ne l’a testé dans l’équipe, mais le Testicuzzi existe… Evidemment il est probablement l’un des objets que nous qualifierions de totalement inutile, mais il a le mérite de nous avoir fait bien rire !

Vous souvenez des bidets chez vos grands-parents ? Le Testicuzzi, c’est un peu le même principe mais il y a des compartiments… pour les poser en douceur et les immerger dans une eau tiède. Ou froide tout dépendra de votre humeur et de votre activité passée ou future 😊

Un design sympathique disponible en trois coloris avec une version dorée pour les plus précieuses. Cette petite trouvaille coûte 69,69 $ évidemment sinon ça ne colle pas au thème ! Un prix certain pour un objet incertain tout de même non ? Dans certains pays il se dit que c’est un probable moyen de contraception mais nous n’avons pas trouvé de preuves tangibles.

Crédit photo : Testicuzzi

Donc pour résumer, un testicuzzi est un jaccuzzi pour bijoux de famille… Pour être honnête nous n’avons pas trouver une vraie utilité à cet objet… En revanche si vous voulez amuser la galerie en l’offrant à un ami, ce peut-être un vrai cadeau rigolo ! Profitez-en pour être sûr de vendre leur objet, il est à moins 30% en ce moment !