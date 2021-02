Un français déchiffre le message codé imprimé sur le parachute du rover Perseverance !

L’atterrissage du rover Perserverance n’en finit plus d’envahir les chaînes d’info depuis le 18 février… Il nous ferait presque oublier la situation sanitaire du monde actuel ! Si, la plupart des spectateurs ont « simplement » observé les images de Mars, d’autres ont tenté de décoder un message sur le rover.

En effet, lors de son lancement, la NASA avait prévenu qu’elle glissait parfois un message dans ses travaux… Et invitait les internautes à tenter de le découvrir et de le déchiffrer ! Et ce sont deux internautes français qui seraient parvenus à décoder le message caché…

« Dare Mighty Things », c’est le message qu’ont pu déchiffrer Maxence Abela, un étudiant d’Epitech, école d’informatique, et son père. Ce message écrit sur la voile du parachute se traduirait par « Osez de Grandes Choses », le slogan de la Nasa et de Jet Propulsion Laboratory (JPL), lieu de fabrication de Persévérance.

Le jeune français explique comment il est parvenu à ce déchiffrage dans un tweet repris depuis par la NASA. Attention, ça se complique ! La NASA a introduit un code binaire en 0 et 1 grâce aux couleurs rouges et blanches de la voile du parachute. En éliminant certaines parties de la voile, les codes représentaient des lettres de l’alphabet sur trois colonnes…

Il suffisait alors de les assembler pour lire « Dare Mighty Things » ! Et sur la partie extérieure de la voile, la localisation GPS du constructeur JPL était semble-t-il lisible aussi ! Depuis, le rover nous a gratifié de sons martiens, et d’autres images hallucinantes pour nous, Terriens !

Une polémique qui enfle !

Même si cet atterrissage sur Mars est une véritable prouesse scientifique, les sommes engagées pour cette expédition (2,5 milliards de dollars) font polémique. A l’heure où la Terre Entière compte ses morts, cette grandiose expédition perd de sa superbe. C’est en tout cas ce que pensent de nombreuses personnes… Mais la science doit avancer aussi, peut-être n’était-ce pas le moment le plus propice pour Persévérance ?