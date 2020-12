Une société recherche des volontaires pour tester différents échantillons de gins locaux, à déguster à la maison !

Si vous étiez résidents de Grande-Bretagne et majeurs, vous auriez pu postuler à une offre d’emploi très originale. Toutefois, si vous connaissez un expatrié français au Royaume-Uni, qui n’a pas pu rejoindre la France pour cause de nouvelle souche de Covid19, vous pouvez toujours lui soumettre l’idée…

Une société spécialisée dans la découverte de nouveaux gins, The Local Gin, propose aux résidents du royaume de devenir testeurs de gins* ! Ce n’est pas un fake, l’annonce est bien réelle et il est possible d’y postuler jusqu’au 31 décembre 2020. Une seule condition finalement : aimer le gin, ce qui n’est pas le cas de tout le monde !

De nombreuses marques proposent aux consommateurs de tester des produits nouveaux, et parfois, des produits qui ne sont pas encore commercialisés. Les tests produits sont organisés en réunion de consommateurs et pris très au sérieux par les marques. En Angleterre, c’est donc le Gin qui est l’objet de tests consommateurs !

Concrètement, le futur testeur recevra différents échantillons de gins locaux… Il devra les goûter et les évaluer. Evidemment comme la plupart des tests, cette offre d’emploi relève du pur bénévolat, aucune rémunération n’est prévue. Mais les échantillons de gin, eux, sont gratuits. Ils ne fournissent pas non plus le verre, ni les glaçons, ni le Tonic, le cas échéant !

Le but de la manœuvre étant tout de même de choisir les gins qui iront enrichir les boxes premium des clients. Selon The Local Gin, c’est aussi une manière de faire connaître et de soutenir les artisans locaux… Oui c’est une manière comme une autre effectivement !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.