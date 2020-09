Grâce à cet émulateur, il est désormais possible de jouer à un jeu Nintendo Switch sur Android

Le premier émulateur pour Nintendo Switch sur Android vient de voir le jour. Certes, le nom de celui-ci demeure jusqu’ici mystérieux, mais comme le souligne XDA Developers, il s’annonce prometteur. Il faut savoir qu’avant l’annonce de cette application, pour jouer à un jeu Switch sur un autre appareil, les joueurs devaient s’appuyer sur Yuzu, un émulateur qui fonctionne uniquement sur PC. Maintenant, la donne a donc changé.

Profitez de vos titres Switch favoris sur l’OS mobile de Google

Sortie il y a un peu plus de trois ans, la Switch est sans aucun doute la console de jeu vidéo portable dédiée la plus répandue actuellement. Compte tenu justement de sa popularité, l’appareil possède un vaste catalogue de jeux plus intéressants les uns que les autres. En déployant cet émulateur Android, l’équipe derrière le projet veut ainsi nous permettre de profiter de cette grande diversité des titres disponibles en mobilité.

Certes, l’émulateur en question ne débarquera jamais sur le PlayStore en raison du fait qu’il relève d’un acte de piratage, mais il devrait tout de même être facilement trouvable sur la Toile. D’ailleurs, afin de nous montrer ce dont l’application est capable, Taki Udon a publié une vidéo sur YouTube. À ce sujet, nous pouvons dire que malgré quelques ralentissements, le système fonctionne étonnamment bien.

Pour effectuer cette démonstration, le Youtubeur s’est servi d’un smartphone Realme X50 Pro 5G. À noter au passage que l’émulateur fonctionnerait uniquement bien sur un appareil équipé d’un SoC Qualcomm haut de gamme (Snapdragon 855 ou une version ultérieure).

Des dizaines de jeux Switch déjà pris en charge

Si l’on en croit ses concepteurs, le mystérieux émulateur prend en charge 81 titres Switch, parmi lesquels figurent Pokémon Sword / Shield, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Link’s Awakening et Pokémon Let’s Go. XDA Developers affirme cependant que 73 ne fonctionnent pas correctement. Par ailleurs, avant de pouvoir émuler, l’application a besoin d’un contrôleur propriétaire vendu au prix de 99,99 dollars, soit environ un tiers du prix de la console hybride de Nintendo à l’état neuf.

Il est clair que Nintendo fera tout pour tenter de suspendre les ventes de cette application et de l’accessoire qui l’accompagne. La firme japonaise a renforcé ces derniers temps la lutte contre le piratage de ses consoles. Une tâche qui risque cependant d’être difficile dans la mesure où les joueurs se sont habitués à l’usage d’émulateurs jouer sur d’autres appareils.

