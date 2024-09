L’invention du jeu de rami du XIXᵉ siècle à nos jours

Les jeux de carte sont une passion dans ma famille, depuis toujours. Les soirs d’hiver, avec notre fille et notre gendre, nous avons deux jeux favoris : la belote et le rami. Et, c’est de ce dernier dont j’aimerais vous parler. Dans quelques mois, je fêterai mon demi-siècle, et je crois que le rami est l’un des premiers jeux de carte que j’ai appris dans mon enfance. Je ne gagne pas très souvent, car il faut être stratégique, ce qui n’est pas ma plus grande qualité… De nombreuses règles existent, comme pour la plupart des jeux de carte, en fonction des régions, néanmoins, le but reste le même dans le rami : obtenir le moins de points possibles. Vous ne connaissez pas encore ce jeu passionnant ?

L’histoire du jeu de rami

Avant de vous expliquer comment jouer, je souhaite revenir sur l’invention de ce jeu passionnant, dans lequel, la stratégie, la patience et l’attente sont les meilleurs alliés. Selon la « légende », le jeu du rami s’inspirerait d’un jeu appelé conquián, à la fin du XIXᵉ siècle. Ce jeu serait apparu à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, inspiré lui-même d’un jeu chinois beaucoup plus ancien, le kanhu, venu, lui, de Chine au XIIᵉ siècle. Vous pouvez imaginer qu’en ayant traversé les siècles, les règles du rami ont largement varié même si le principe reste semblable à toutes les variantes.

Comment je joue au rami ?

En règle générale, nous jouons à quatre joueurs, mais il est possible de jouer au rami à huit personnes. Pour le matériel, il vous faut uniquement deux jeux de 54 cartes : 52 cartes de couleurs + 2 jokers, qui auront une importance capitale dans le jeu ! Chaque joueur reçoit 13 cartes, et le donneur en reçoit lui 14. Il sera le premier à jouer, sans piocher, mais exclusivement en se défaussant d’une carte inutile à la construction de son futur jeu. Tour à tour, les joueurs piochent une carte puis se défaussent de l’une de leurs cartes. Au fil des tours, le jeu se construit, le but étant de réaliser des suites numériques d’au moins trois cartes et des cartes semblables d’au moins trois cartes également. Par exemple, il est possible de réaliser une suite 7,8,9 à cœur (sans joker) ou un groupe de trois rois de couleurs différentes.

La suite sans joker est appelée « tierce franche » et elle est la condition sine qua non pour pouvoir abaisser son jeu. Pour ce faire, le joueur doit cumuler au moins 51 points en comptant les points de ses cartes et disposer d’une « tierce franche ». Le joker peut être utilisé pour remplacer n’importe quelle carte, hormis celle d’une tierce franche. Par la suite, lorsque tous les joueurs auront dévoilé leurs jeux, le joker pourra être subtilisé par le joueur qui aura la carte correspondant à celle qui est remplacée. Ainsi, le joueur en possession du joker pourra, à son tour, l’utiliser pour poser sur table, une nouvelle combinaison de carte.

Le comptage des points !

Dans la plupart des jeux, comme à la belote, le but est de marquer le plus de points possibles ! Au rami, c’est exactement l’inverse, il faut rester au plus proche de zéro pour gagner. C’est là que la stratégie entre en jeu, puisqu’il y a la possibilité de « faire rami sec » ! Le rami sec, c’est le moment où tous les autres joueurs prennent un maximum de points. Concrètement, le joueur qui fait rami sec est, soit un excellent stratège, soit un joueur très chanceux. Son jeu lui permet en réalité de poser 12 de ses cartes, en une seule main, et de jeter la 13ᵉ, avec ou sans tierce franche, pour ma part. Ainsi, en posant toutes ses cartes d’un seul coup, lui ne marquera aucun point, mais les adversaires doubleront la valeur des cartes restées dans leurs mains ! Et, pour terminer, le premier joueur qui arrive, malheureusement, à afficher 1 000 points est désigné comme le grand perdant de la partie. Et, vous ? Vous connaissez le jeu du rami ? Quelles sont les règles qui diffèrent des miennes ?