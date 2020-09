LEGO et d’IKEA dévoilent la BYGGLEK, une boite de rangement pour les LEGO

Comme la plupart des enfants qui jouent aux LEGO, vos enfants ne savent pas ranger leurs briques ? Et vous êtes obligé de les rappeler à l’ordre à chaque fois ou, lassé de leur crier dessus, vous finissez par les ranger vous-même ?

Ce ne sera bientôt plus le cas puisque le géant du meuble IKEA et LEGO ont collaboré pour mettre à jour un projet, des boîtes de rangement qui font également office de jeu, qui sera bientôt disponible dès le 1er octobre prochain dans les magasins IKEA en Europe et en Amérique du Nord.

BYGGLEK, construire et jouer

BYGGLEK ? C’est le nom de cette gamme de boîtes compatibles LEGO, fruit de deux ans de planification entre les deux entreprise IKEA et LEO. Ce nom suédois se prononce « boog-lee-eck », nous apprend IKEA sur Twitter et cela signifie « construire et jouer ».

En fait, cette gamme est composée de 04 produits différents qui comprennent un ensemble de 3 boîtes empilées, dont la première fait 17x6cm et les deux autres font 13×6 cm ; une boîte de 26x18x12 cm ainsi qu’une boîte de 35x26x12 cm. Quant au quatrième produit, il s’agit d’un set LEGO qui contient 201 pièces. A noter que toutes les boîtes blanches rectangulaires sont munies de tenons, qui ne sont autres que les crampons de LEGO qui permettent d’assembler les briques.

Crédit photo : LEGO / IKEA

Des rangements et des jeux créatifs à découvrir !

En plus d’être des solutions pratiques de rangement, BYGGLEK se veut aussi être avant tout un jeu qui permettra aux petits comme aux grands de laisser libre cours à leur imagination et à leur créativité. Les boîtes pourront ainsi être transformées à souhait. Par exemple, il sera possible de mettre des fenêtres sur les boîtes, de les transformer en rampe de décollage pour fusée, en piscine, ou même en monstre !

Il faut toutefois noter que chaque produit aura un prix différent. Par exemple, l’ensemble des 3 boîtes empilées dont on a précédemment parlé est à 9,99 euros, la boîte de 26x18x12 cm est à 12,99 euros et la boîte de 35x26x12 cm est à 14,99 euros.

Le designer d’IKEA, Andreas Fredriksson, a souligné que cette nouvelle collection « s’harmonisera parfaitement avec d’autres produits IKEA » et que « là où les adultes voient souvent le désordre, les enfants voient un environnement créatif stimulant et BYGGLEK aidera à combler le fossé entre ces deux points de vue pour assurer un jeu plus créatif dans les foyers du monde entier ».

