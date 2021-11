3 destinations de rêve pour passer noël dans les îles grecques

Avec ce temps gris et pluvieux et les températures hivernales qui commencent à poindre, nous avons envie de soleil !! Nous imaginons facilement de belles plages de sable blanc, une mer d’un bleu azur avec pour activité de PRO-FI-TER ! Et si, justement vous profitiez de vos prochaines vacances pour découvrir de nouvelles contrées… Il ne vous aura sans doute pas échappé que voyager redevient peu à peu un rêve qui peut se concrétiser…

Vous ne savez pas vers quelle destination vous diriger et vous avez envie d’un séjour où vous ne feriez rien d’autre que vous laissez porter ? Et si vous envisagiez avec votre conjoint ou entre amis, une petite virée sur les îles grecques ? Une destination de rêve à moins de 4 h de Paris… On va vous donner envie de partir !

Les îles grecques, des destinations de rêve !

En entendant ces quelques noms comme Mykonos, les Cyclades, les Sporades, Corfou ou encore la Crète, c’est le soleil qui vous vient à l’esprit. Mais peut-être aussi les magnifiques maisons d’un blanc immaculé, ou encore la moussaka et les yaourts grecs… La Grèce c’est forcément le pays que tout le monde rêve de découvrir… Qui plus est, les nombreux vestiges historiques de ce pays, berceau des Jeux Olympiques, fait de la Grèce, ajoute un plus à l’envie de partir s’y perdre… Nous avons sélectionné trois îles à découvrir sans plus attendre ! Embarquement immédiat !

L’île de Mykonos

Mykonos est une île qui fait partie des Cyclades, un archipel composé de 250 îles et îlots au Sud de la Grèce, en plein cœur de la Mer Égée. Mykonos est très connue pour son ambiance festive surtout en été. Avec ses immenses plages de sable blanc, elles accueillent chaque année des touristes ayant envie de s’amuser… Plutôt réservée à une population qui aime les musiques électroniques, cela ne doit, en revanche pas rebuter les autres touristes… Avec ces maisons blanches et bleues et son moulin datant du XVIème siècle, elle est un joyau des îles grecques à voir au moins une fois dans sa vie !

Corfou

L’île de Corfou se situe à l’Ouest de la Grèce, toute proche de la frontière avec l’Albanie. Sauvages et escarpées, ses côtes vous offriront des paysages à couper le souffle… Dans cette île, il y a plus de 250 villages à visiter, et l’architecture qui s’inspire de diverses cultures (française, italienne, byzantine) y est riche et gorgée d’histoire. Si vous visitez Corfou, ne manquez pas le centre historique, inscrit au patrimoine de l’UNESCO depuis 2007… Les ruelles s’inspirent d’influences vénitiennes, et on y retrouve les couleurs qui rappellent l’Italie. Corfou est un trésor architectural à ne manquer sous aucun prétexte si vous y passer pendant une croisiere iles grecques !

La Crète

Autrefois appelée l’Île de Candie, elle est la plus grande île grecque et la cinquième de la mer Méditerranée. Elle est « grecque » depuis 1913. La Crète est le berceau de la civilisation minoenne et Cnossos en est le cœur et le site le plus important. Mais la Crète se compose aussi de trois autres provinces, dont La Canée avec sa plage d’Elafonissi, un écrin de sable blanc bordé d’eaux bleu turquoise…. Héraklion fera ensuite partie de votre voyage avec le château qui surplombe le port… Un petit détour sur le marché gorgé d’épices et d’olives s’imposera à vous évidemment !

Enfin, impossible de passer par la Crète sans aller vous perdre dans le palais de Knossos… Cette ville est celle du labyrinthe du roi minoen avec son célèbre gardien : le Minotaure… Impossible d’y échapper, c’est un joyau historique comme il en existe beaucoup en Grèce mais si vous ne deviez en faire qu’un, ce serait celui-là ! Alors la grisaille de Paris ou de Marseille cet hiver, où les températures douces de la Grèce ? Le choix devrait être assez rapide à faire non ?