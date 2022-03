Cette entreprise empile les containers pour fabriquer d’incroyables maisons à plusieurs étages

Nous avons déjà vu, dans de nombreux articles, que les maisons construites à base de containers maritimes, prenaient de plus en plus de place dans le paysage de la construction. Aux Etats-Unis, et plus précisément dans la ville d’Indianapolis, une entreprise s’est spécialisée dans ce que l’on pourrait qualifier de constructions de LEGO… Travis Price Architects, basée à Washington, a d’ailleurs fait une apparition dans le prograamme Container Homes, émission qui fait un tabac Outre-Atlantique. Cette entreprise s’est donc spécialisée dans la construction de maisons avec des containers maritimes empilés. La première mouture vient d’arriver à Indianapolis, et nous vous la présentons tout de suite.

Le projet Price à Kennedy King c’est quoi ?

Mike Lewis, fondateur de Custom Container Builders, est le promoteur de ces constructions. Dans une interview accordée au site Indianapolismonthly, il explique que cette maison container mise en vente il y a peu est la première à arriver dans la ville,et que d’autres sont déjà sur le chemin pour former un village de maisons containers. A termes, l’entreprise prévoit d’installer huit autres logements du même type sur le projet Price Kennedy King. Ces maisons containers sont un peu différentes de celles que l’on voit habituellement. En général, les containers maritimes recyclés sont accolés les uns aux autres et offrent une importante surface au sol Ici, les containers sont empilés afin d’offrir plus d’espace, mais avec moins d’emprise au sol. Une conception très pratique pour augmenter le nombre de logements !

Pourquoi empiler des containers ?

Lorsque l’on pense maisons containers, on pense immédiatement « isolation » ! Ces armatures métalliques ne sont évidemment pas isolées dans le contexte du transport de marchandises. L’entreprise a donc choisi une isolation avec des panneaux de bois installés à l’intérieur, dans lesquels a été insérée une mousse isolante ouverte, ce qui permet de lutter contre le froid, mais également contre l’humidité. De plus, en les empilant au lieu de les accoler, cela permet selon Kelly Davies Grace, l’architecte de Travis Price, de leur éviter de rouiller puisqu’ils ne se touchent que par les 4 coins du sol ou du plafond ! De plus, l’écart crée entre les deux containers empilés permet une insonorisation supplémentaire.

Visite guidée !

Cette maison de 278 m² habitable se compose de 6 containers en tout: quatre containers de 12 m de long et deux de 6 mètres de long. Chacun d’eux offre une hauteur sous plafond de 2.78 mètres. En façade, on aperçoit l’un des deux containers de 6 mètres qui a été prolongé par une verrière. A côté de lui, deux caisses de 12 mètres ont été accolées pour former le rez-de-chaussée. Sur les deux premiers, deux autres containers ont été posés et forment les quatre chambres disponibles dans cette demeure.

Sur la droite, le toit du dernier container offre une superbe terrasse en hauteur. Enfin, le dernier petit container a été posé perpendiculairement à ceux du premier étage, offrant une terrasse de toit à la vue imprenable ! Nous n’avons aucune idée du prix de cette maison formée de containers empilées comme des LEGO, mais le concept est absolument génial ! Plus d’infos : customcontainerbuilders.com