Cette magnifique maison en A (avec panneaux solaires) est à louer sur Airbnb

Les maisons en A ou A-Frame se font encore assez discrètes en France. Ces maisons aux pentes de toit qui descendent jusqu’au sol ne sont pas encore aussi populaires que les tiny houses classiques, ou les maisons containers, à part peut-être celle d’Elizabeth Faure, pionnière française de la maison en A qu’elle a construite elle-même. Si vos voyages vous mènent jusqu’aux Etats-Unis, nous vous avons déniché une superbe A-Frame au cœur de la chaîne de montagnes des Catskills, située au nord de la ville de New York et au sud d’Albany. Une forêt luxuriante, une maison en A toute noire nichée au cœur d’un paysage magnifique, découvrez BlackFrame !

Les détails de cette maison en A originale

La Blackframe des Catskills ne date pas d’hier puisqu’elle a été construite en 1961 et servait à l’époque de pavillon de chasse. Au début des années 80, elle a été rachetée par les propriétaires qui l’ont réhabilité en maison de vacances. Puis en 2015, la maison est devenue autonome en énergie grâce à l’installation de panneaux solaires et à un système de récupération des eaux de pluie. Aujourd’hui, elle se suffit à elle-même énergétiquement parlant grâce à des appareils haut de gamme. Cette maison offre une surface de 118 mètres carrés habitables, deux chambres, deux salles de bains sur le rez-de-chaussée et un étage. Elle se situe dans un environnement riche de découvertes : vignobles, sentiers de randonnées, lacs mais aussi brasseries, shopping et tables gastronomiques. Un endroit rêvé pour se ressourcer !

Un petit tour de la maison en A

Comme nous vous l’avons dit, cette maison originale dispose de deux chambres et deux salles de bains, et peut accueillir jusqu’à 4 personnes. Parfaite pour des vacances entre amis donc ! L’intérieur est sobre mais confortable avec une salle à manger assez rustique qui dispose d’une grande fenêtre avec vue sur la forêt. La petite touche originale vient probablement de la petite avancée réalisée sur la mezzanine, sur laquelle a été suspendu un joli fauteuil tissé. Le coin idéal pour un petit moment lecture par exemple ! Charmant ce petit aménagement, et encore jamais vu ailleurs ! A l’extérieur, les hôtes disposeront d’un grand barbecue à tambour en acier, d’une grande terrasse aménagée avec une jolie table en bois et d’un petit belvédère aménagé près d’un petit étang pour contempler la nature environnante.

Comment louer la BlackFrame et à quel prix ?

La cabane « Chez Peishan » est à louer sur la plateforme Airbnb et dispose entre autres d’une cuisine aménagée, d’un espace bureau, d’un parking, de la télévision, d’un lave-linge, d’un sèche-linge et même de la Wifi ! Pour un séjour en septembre de deux nuits (minimum autorisé par les propriétaires) il vous en coûtera 985€, frais de service, de ménage et taxes de séjours compris. Ce n’est certes pas donné, mais l’expérience doit être inoubliable ! Plus d’informations sur la maison en A des Catskills ? Rendez-vous sur leur page Instagram @blackframe ou sur leur site Internet. Vous pouvez également acheter les plans de cette maison si l’envie vous prenait de la construire vous-même… Sympa cette maison A Frame toute noire non ?