Futuro : une petite maison en forme de soucoupe volante à vendre au plus offrant

Conçu par l’architecte finlandais Matti Suuronen à la fin des années 60, le Futuro est une petite maison en forme de vaisseau spatial. En raison de son design qui sort de l’ordinaire, la petite structure de 50 mètres carrés était considérée comme une icône architecturale à son époque.

Mais malgré l’attrait du concept, la start-up Futuro Homes Ltd n’a construit que quelques dizaines d’exemplaires dans le monde, notamment aux États-Unis, en Australie, en Belgique et en Nouvelle-Zélande. Dans le pays des kiwis, 12 unités y ont été produites localement dans les années 70 dans le cadre des Jeux du Commonwealth de 1974. Il s’avère que l’une de ces quelques unités, la seule à être encore habitable, est actuellement à vendre à Christchurch.

Une petite maison en forme de soucoupe volante

Avec sa forme inspirée d’une soucoupe volante, agrémentée par sa porte qui ressemble à celle d’un avion, le Futuro constitue de nos jours une perle rare qui rencontre une certaine popularité auprès des collectionneurs et des individus les plus nostalgiques. Preuve en est, en 2017, un modèle vendu sur la plateforme néozélandaise Trade Me a largement intéressé les internautes et a obtenu plus de 60 000 vues.

En ce qui concerne l’exemplaire qui est proposé à la vente à Christchurch, il a été déplacé deux fois au cours des dix dernières années après avoir été installé Bexley pendant 30 ans.

Crédit photo : trademe.co.nz

Actuellement entreposée à Mcleans Island, la petite maison est vendue au plus offrant. Ceux qui s’y intéressent peuvent contacter le vendeur jusqu’au 5 décembre. Comme le notent nos confrères Stuff.co.nz, ce dernier est disposé à l’expédier à l’étranger si nécessaire.

Une maison de vacances adaptée à toutes les conditions climatiques

Son créateur a conçu le Futuro pour s’adapter à différentes sortes d’environnement. Basé sur le concept des maisons de vacances, il serait facile à installer sur un terrain accidenté. En 1968, lors de la présentation du concept, Matti Suuronen avait également promis une capacité à atteindre rapidement la température requise en hiver grâce à un système de chauffage « sophistiqué ».

Par ailleurs, sachez que le Futuro mesure 4 mètres de haut. Sa structure en plastique polyester est renforcée par de la fibre de verre. Tous les éléments intérieurs sont en forme d’ellipse, y compris les fenêtres, les poignées de porte, les luminaires et les prises de courant, pour correspondre à l’extérieur, souligne le média mentionné ci-haut. L’ensemble est soutenu par quatre piliers en bétons fixés à l’aide d’une semelle métallique.