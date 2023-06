IKEA dévoile une maison container de 25 m², pour vivre confortablement dans un espace minimaliste

Une superficie de 25 m², ce n’est peut-être même pas la taille de votre salon ! Et pourtant, c’est exactement la surface habitable de la maison container Smart Living conçue par IKEA qu’il n’est plus nécessaire de présenter. Le géant suédois est probablement le spécialiste du rangement et de l’optimisation de l’espace grâce à des meubles astucieux et faciles à monter. IKEA a créé une mini maison container de 25 m² dans le cadre de son projet Smart Living. Cette maison conceptuelle est conçue dans un véritable conteneur, pour répondre aux besoins évolutifs des citadins en quête d’un espace de vie individuel et compact. La vie en petites maisons séduit aussi de plus en plus de familles, désireuses de retrouver une vie minimaliste et proche de la nature. Présentation.

Présentation de la maison conteneur par IKEA

Lorsque IKEA crée sa mini maison conteneur de 25 m², aucun élément indispensable au quotidien n’est oublié. Le salon, la cuisine, la chambre et la salle d’eau coexistent dans ce petit espace, aménagé et décoré avec les éléments caractéristiques de l’enseigne suédoise. Pour augmenter son espace de vie, une terrasse ou un jardin seront les bienvenus. La proposition d’IKEA repose sur un conteneur de 25 m², qui comprend les espaces essentiels pour vivre confortablement. Puisque cette maison container est l’œuvre du géant suédois, évidemment, elle a été aménagée de fond en comble avec des meubles et des accessoires vendus par la marque.

L’entrée se fait directement par le séjour

Étant donné la petite surface, il ne faut pas s’attendre à de grandes pièces. Lorsque l’on entre dans cette maison container, on se trouve dans un hall/ séjour tout-en-un, criblé de nombreux rangements. En effet, pour maximiser l’espace, le hall et le salon ont été combinés dans une même zone. L’utilisation d’une armoire multifonction IVAR permet d’obtenir un espace de rangement supplémentaire.

Des mini cintres à l’entrée permettent également de suspendre des vestes et autres objets. Dans le « salon », on retrouve une table de rangement pliante qui a été intégrée au salon. Elle peut être montée ou démontée selon les besoins et sert à diverses activités, comme une table d’étude ou une table principale. Dans la cuisine, c’est un peu le « royaume » du pratique et du fonctionnel. Des barres murales NEREBY ont été utilisées pour ranger des accessoires tels que des planches en bois, des plantes et d’autres ustensiles.

Un petit tour de la chambre et de la salle de bains ?

La chambre est équipée d’un lit gigogne, idéal pour optimiser l’espace. Il permet de ranger des objets encombrants dans la partie inférieure du lit. Des boîtes de rangement SAMILA sont utilisées pour stocker des objets moins essentiels dans la partie supérieure de la chambre. Quant à la salle de bains, elle est entièrement optimisée avec l’utilisation d’une armoire murale ENHET qui sert de rangement et de miroir. Une étagère portable sur roulettes est également ajoutée pour ranger les serviettes et autres articles essentiels, offrant ainsi une fonctionnalité polyvalente.

Ajoutons deux éléments essentiels à cette petite maison container : une buanderie et un garde-manger. Ces deux éléments ont été organisés verticalement, toujours dans le but de maximiser l’espace. Par exemple, des étagères au-dessus de la machine à laver sont utilisées pour ranger le linge de maison et les produits de lessive. Un chariot à roulettes et un panneau orientable avec des mini étagères verticales offrent des solutions pratiques. N’est-elle pas mignonne cette « toute » petite maison conteneur ?