Job de rêve : Airbnb recherche une personne pour vivre (gratuitement) dans une maison sicilienne restaurée

Dans la catégorie « Job de Rêve », nous avons déniché ce qui pourrait bien être la perle pour l’heureux élu ! Pour cela, il va falloir être disponible pendant un an, accepter de partir pour l’Italie, et plus précisément la Sicile… Et aimez recevoir des inconnus ! Ce sont les trois conditions essentielles pour pouvoir dérocher cet emploi proposé par la plateforme AirBnb. Une année complète en Sicile pour vivre dans une maison entièrement restaurée et y accueillir les voyageurs. Le célèbre site de réservation lance en effet un partenariat avec le village de Sambuca en Sicile, afin de relancer le tourisme dans cette région. Un ville de 6000 habitants nichée dans la province d’Agrigente.

Le job que propose Airbnb

Pour postuler, rendez-vous sur airbnb.com/1eurohouse et remplissez le formulaire de candidature. Les candidats devront avoir plus de 18 ans et être prêts à emménager à Sambuca dès le 30 juin 2022 pour au moins trois mois consécutifs. Ils devront parler anglais, mais ce serait mieux s’ils parlaient aussi italien évidemment. Le candidat devra démontrer son engagement à accueillir les visiteurs dans une chambre de la maison pendant 9 mois. Et s’assurer de l’accueil, de la propreté des lieux et du bien-être des visiteurs de passage.

Mais ce poste n’est pas réservé aux personnes seules, puisque la plateforme précise que le candidat retenu pourra s’installer avec un ami, son conjoint et au maximum deux enfants. Le futur hôte ne sera redevable d’aucun loyer et conservera d’ailleurs les revenus générés pendant tout son séjour… Si ce n’est pas un job de rêve, cela y ressemble beaucoup. Airbnb précise même que ce travail un peu particulier n’empêchera pas l’hôte de poursuivre son activité professionnelle… Si vous êtes en télétravail, c’est le moment de faire vos valises !

Un programme démographique pour repeupler le village

Vous ne serez pas logés dans une maison classique, mais dans une maison historique qui a été entièrement rénovée par un architecte. Cette habitation se compose de 3 étages et se trouve dans le village qui avait déjà proposé des maisons à 1€ pour faire revenir les plus jeunes… La maison de Sambucca proposée par Airbnb appartient elle-aussi à ce programme démographique. Depuis 2018, la population du village ne cesse de décliner, et les autorités de la ville tentent par tous les moyens de ne plus perdre d’habitants, et même d’en gagner. Des initiatives insolites, mais qui peuvent offrir de belles opportunités aux futurs propriétaires. Et il y a pire que la Sicile pour s’expatrier non ?

Visite guidée de votre future maison

Au rez-de-chaussée, on trouve un petit salon ainsi qu’une chambre avec un lit king size et salle de bain attenante, parfaite pour les visiteurs. Au premier étage, qui peut être réservé à l’hôte, un autre petit salon, une cuisine, un bureau, une salle de bain et une chambre en mezzanine pour deux personnes. Le rez-de-chaussée ne dispose pas de cuisine. Libre ensuite l’hôte de laisser accès à la cuisine aux visiteurs, ou de préparer lui-même les petits déjeuners par exemple.

Enfin, au deuxième étage, une pièce équipée d’un canapé lit pour deux personnes, qui peut accueillir deux enfants, devenir un bureau ou une salle de jeux… Au bon vouloir du maître ou de la maîtresse des lieux. Dans un an, il faudra en revanche faire vos valises et retourner à votre point de départ, le contrat proposé n’étant pas à durée indéterminé !