En ce début d’année, vous avez peut-être envie de changer de boulot, de région, voire de pays ? Envie de tout plaquer pour un job unique au beau milieu de la Mer d’Irlande ? Nous avons peut-être trouvé pour vous le poste qu’il vous faut !

L’île de Piel recherche en effet un nouveau gérant; celui-ci sera responsable de la totalité de l’île, c’est à dire d’un château et d’un pub (évidemment). La petite particularité sera que le postulant deviendra par la même occasion Roi de l’île de Piel. Vous souhaitez passer de votre job à celui d’aubergiste puis roi, on vous explique en quoi cela consiste et comment postuler !

C’est où l’Île de Piel ?

L’île de Piel est une île de la mer d’Irlande près de la côte nord-ouest de l’Angleterre. Elle est intégrée à la ville de Barrow-in-Furness, dans le comté de Cumbria. Elle se situe à environ 1 km de la côte anglaise et s’étend sur 10 hectares. Elle est reliée par un ferry saisonnier et est un paradis pour la faune avec de nombreuses espèces différentes d’oiseaux marins.

Sur l’île, on retrouve un château datant du Moyen Age, et une auberge que tient le seul habitant de l’île… Ce gérant étant très âgé, les autorités cherchent donc à le remplacer dès le mois d’avril prochain.

C’est quoi ce job de rêve ?

L’offre d’emploi a été publiée dans le journal The Guardian et explique que le futur gérant sera responsable du restaurant « The Ship Inn » et du château. Et qu’à ce titre, il deviendra « Roi de l’Île » ! C’est un contrat à durée déterminée de 10 ans qui attend le futur gérant de l’île, et il devra s’occuper des 10 hectares à lui tout seul. En sachant que l’île est ouverte aux touristes uniquement d’avril à septembre, il lui restera sept mois pour entretenir l’île et profiter de sa nature, seul au monde !

Le gérant devra donc être précautionneux avec son environnement, et guider les visiteurs sur les chemins de l’île en été. Les touristes y sont de plus en plus nombreux, et le job ne sera pas de tout repos à cette époque de l’année. L’annonce ne précise pas si le futur gérant doit y venir seul, ou s’il peut s’installer en famille.

Quelques précisions importantes

Si le poste est vacant, c’est tout simplement parce que John Murphy qui dirige l’île depuis 40 ans se dit trop vieux pour continuer. Mais il précise qu’il aimerait rester sur l’île pour continuer à savourer les couchers de soleil qui y sont apparemment magnifiques… Vous aurez peut-être déjà un voisin, ou un client cela dépendra !

L’annonce précise encore que le futur gérant devra “mesurer les contraintes concernant l’approvisionnement en électricité, la météo, l’accessibilité et le fait que l’île est un lieu d’intérêt scientifique”. L’île est desservie par un ferry, et il faudra également s’entendre parfaitement avec son chauffeur.

Enfin, l’heureux élu sera sacré roi de l’île, comme le veut la tradition, en étant aspergé de bière lors d’une cérémonie très officielle… L’histoire ne dit pas si la Reine d’Angleterre sera présente lors de cette cérémonie ! Si l’idée de vivre seul au milieu de la nature pendant 7 mois de l’année vous branche, vous pouvez postuler ici : customerservices@barrowbc.gov.uk