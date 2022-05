Job de Rêve : Belambra recrute 10 testeurs de vacances !

Dans l’un de vos rêves récents, vous vous imaginiez au bord d’une piscine dans un club de vacances, vous prélassant tranquillement avec un cocktail sans alcool en main… Et si ce rêve devenait réalité ? Si vous étiez rémunéré pour vous prélasser à la piscine, profiter des restaurants et partager votre bonheur sur les réseaux sociaux ? Dans la catégorie « Job de Rêve », c’est Belambra qui fait cette année une offre bien sympathique ! Depuis le 28 avril dernier, le site a mis en ligne dix offres d’emploi intitulées « Testeur de Vacances » pour cinq de ses clubs vacances en France… Si ce n’est pas le rêve, cela y ressemble ! On vous explique en quoi consiste votre futur job d’été et comment postuler !

Quel est ce job de rêve ?

Belambra propose donc de rémunérer des testeurs de vacances en vous rendant dans l’un de ces cinq clubs de vacances :

Les Criques, sur la presqu’île de Giens (Var), un nouveau club

Riviera Beach, lui aussi sur la presqu’île de Giens (Var)

La Chambre d’Amour, à Anglet (Pyrénées-Atlantique)

Les Salins, situé à Port Camargue sur la commune du Grau-du-Roi (Gard)

Le Domaine de Mousquety, à l’Isle sur la Sorgue (Vaucluse)

On dirait le Sud, le temps dure longtemps… Dans ces cinq clubs, nouveaux venus au catalogue ou fraîchement rénovés, vous serez donc payés pour tester les installations, les loisirs et les restaurants… Un sacré bon plan non ?

Quelles seront vos missions ?

Les débutants sont acceptés mais on vous demande tout de même d’avoir une expérience dans un poste similaire… Peut-être est-ce tout simplement d’avoir déjà pratiqué les vacances en club, il n’y a pas de précision à ce sujet. La durée du CDD est d’une semaine et vous pouvez venir accompagné de 3 personnes. Vous devez obligatoirement céder vos droits à l’image, c’est impératif. Vos missions à l’Isle sur la Sorgue par exemple, si vous les acceptez seront les suivantes, et cela risque bien d’être compliqué :

Se détendre et profiter un maximum;

Dormir dans l’une des nouvelles chambres tout confort;

S’offrir une parenthèse relaxante dans le nouvel espace avec hammam et sauna;

Déjeuner sur la terrasse ombragée du restaurant;

Partir à la découverte du patrimoine local et visiter les nombreux villages pleins de charme aux alentours;

et visiter les nombreux villages pleins de charme aux alentours; Apprécier le charme pittoresque du village;

Profiter d’activités variées : du tennis à la pétanque en passant par les tournois de poker ou tournois sportifs, ou encore les soirées festives;

Rendre jaloux vos amis en partageant vos bons moments sur vos réseaux sociaux;

Raconter votre expérience Belambra.

Aucune précision sur la rémunération, mais déjà, votre semaine de vacances ne vous coûtera pas un centime.

Comment postuler ?

Pour tenter de décrocher ce job de rêve, vous avez jusqu’au 31 mai pour postuler. Vous devrez « faire rêver » les recruteurs en parlant de vous et en expliquant pourquoi vous êtes forcément l’heureux élu. Vous pouvez postuler par CV, vidéo, photo, lettre de motivation… Dans la mesure où les séjours sont faits pour être partagés sur les réseaux sociaux, plus votre communauté sera importante, plus vous avez, à priori, une chance d’être sélectionné ! Pour postuler, rendez-vous sur la page du recrutement de Belambra. Dans le moteur de recherche, tapez “Testeur de vacances” pour accéder aux offres… Vous pourrez vous apercevoir qu’ils proposent des centaines d’offres pour saisonniers… On ne sait jamais, ce ne sera peut-être pas des vacances, mais un boulot à la clé !