Job de rêve : une entreprise veut vous payer pour regarder l’intégralité des Simpson pour “prédire le futur” !

Dans la série des jobs de rêve, ou ceux qui peuvent rapporter de l’argent de manière plutôt insolite, il y a le choix: nous vous parlions il y a peu des postes de conducteur de voitures radars. Mais ceui-ci est un peu un cas de conscience pour les automobilistes, qui viendront réprimer leurs confères… Sinon, il est est également possible d’être payé pour garder des chats, simplement dormir en bavant sur votre canapé, tester des villas luxueuses, ou encore voyager et faire un tour du monde. Vous l’aurez compris, la liste est longue.

En revanche, avec ce qui va suivre, vous ne ferez de tort à personne et vous pourriez passer de bons moments. Il faut seulement respecter deux conditions obligatoires : aimer les Simpson, et parler couramment anglais, avec pour objectif de « prédire l’avenir », rien que ça ! On vous tout.

Les Simpson, prédicateurs de l’avenir ?

Une théorie circule depuis des années sur la faculté des Simpson, ou plutôt de Matt Groening, à prédire l’avenir dans sa série animée. Cet homme scénarise, dessine et produit la série depuis sa création en 1989. En analysant certains épisodes, on pourrait penser qu’il aurait prédit l’élection de Donald Trump, le coronavirus, ou encore la pénurie de carburant qui sévit actuellement au Royaume-Uni. Et en y regardant de plus près, il faut bien avouer que certains faits parus dans la série sont assez troublants. Pour en avoir le cœur net et peut-être éviter de futures catastrophes politiques ou sanitaires, Platin Casino recrute des fans de la série.

L’offre d’emploi en question

“Soyez payé pour regarder chaque épisode des Simpson pour nous aider à prédire l’avenir…” Tout un programme ! Concrètement, les prétendants au poste doivent avoir plus de 18 ans, parler couramment anglais, posséder des compétences rédactionnelles et avoir accès à un média pour visionner les épisodes. Ils ajoutent qu’il vaut mieux aimer les Simpson…

L’heureux élu devra donc visionner les 33 saisons que comptent la série, et le film en supplément. La durée du travail est évaluée à 8 semaines; le visionneur devra travailler 35.5 h par semaine afin de pouvoir visionner les 284 heures des épisodes et du film. Il lui faudra évidemment prendre des notes sur les scénarios et analyser les potentielles prédictions; les analystes feront ensuite leur boulot et estimeront les probabilités pour que les prédictions se produisent.

Pour ce travail harassant, le visionneur sera payé 8€ par épisode, soit un joli pactole de 5900€ pour huit semaines de travail. Et si vous n’êtes pas abonné à Disney + qui diffuse l’intégralité des Simpson, votre abonnement sera pris en charge par l’employeur. Cerise sur le gâteau, ou plutôt noisette sur le donut, une boîte de la célèbre friandise chère à Homer sera livrée chaque semaine à l’heureux élu. Pour postuler à l’emploi d’analyste de la série Simpson, cliquez sur le lien disponible tout en bas de cet article, et en anglais bien sûr !

Quelques prédictions par les Simpson

Le vol de Richard Branson dans l’espace s’est déroulé cet été, nous vous en avions parlé; mais chez Homer et Marge, le milliardaire était déjà parti pour l’espace en 2014: dans l’épisode « The War of Art », on peut voir Branson flottant en apesanteur en arrière-plan, entrain d’admirer l’environnement dans son vaisseau spatial. Sachant que Branson a créé Virgin Galactic en 2004, ce n’était peut-être que dans la logique des choses…

Les émeutes du Capitole en janvier 2021, les Simpson les avaient vues aussi: dans l’épisode « La cabane dans les arbres des Simpson de l’horreur XXXI », Homer se trouve endormi le jour des élections, et s’éveille le jour de l’investiture (et donc de la destitution du président), dans un chaos complet. Et ce ne sont pas les seuls événements des Simpson qui se sont réalisés… Vous avez donc peut-être l’avenir du monde sous vos yeux, il va juste falloir être très attentif et ne pas vous endormir pendant 284 h !