Une offre d’embauche pour conduire une voiture radar privée et banalisée pour 22 000€ par an

Si vous êtes de fins observateurs, vous avez peut-être déjà remarqué des voitures-radar sillonner les routes françaises. Appelées voitures-radar privées, ces types de véhicules devraient faire leur apparition d’ici 2022 dans toute la France. Le plus insolite est que ces voitures ne seront pas conduites par les forces de l’ordre, mais par monsieur et madame tout le monde !

Et pour ce faire, l’Etat recrute: dans le Grand-Est, un opérateur privé à récemment publié une annonce et propose un poste de conducteur de voiture-radar dans le secteur de Nancy, avec un salaire qui n’est pas négligeable.

Quelles sont les conditions ?

Même si les offres d’emploi se multiplient pour recruter les futurs conducteurs de voitures-radars, n’importe qui ne pourra pas postuler ce poste. En effet, certains critères sont pris en compte afin de décrocher l’emploi. Afin de conduire ces fameuses voitures banalisées, il faut un permis contenant au moins 10 points, un casier judiciaire vierge, ainsi que de la « rigueur ».

Les conducteurs qui seront choisis pour ce poste devront êtres des conducteurs exemplaires: leur mission principale sera de parcourir les routes et les autoroutes de Meurthe-et-Moselle en suivant un parcours déjà défini. En solitaire, le conducteur devra faire preuve de rigueur, car il participera au travail quotidien des forces de l’ordre. De plus, avoir une conduite totalement exemplaire est nécessaire, car le conducteur se verra parcourir des centaines de kilomètres par jour dans tout le département.

Pour ce qui est des horaires de travail, le futur employé pourra être amené à travailler n’importe quand, y compris la nuit, le week-end ainsi que les jours fériés. En ce qui concerne le salaire, le futur employé sera rémunéré 1 833€ bruts par mois, soit 22 000€ par an. Tout type de profil est accepté si celui-ci répond aux attentes de l’employeur.

Mais qui serait vraiment prêt à postuler ?

Même si ce métier comporte plusieurs avantages, peu de personnes seraient prêtes à postuler. En effet, le sujet de ces voitures risquent de déplaire à bon nombre d’automobilistes, car dés qu’il s’agit de radar de vitesse, les français ont en général tendance à se crisper, et ces voitures seront justement équipées de radars mobiles et invisibles détectant les excès de vitesse.

Cependant, lorsque vous commettrez un excès de vitesse détectable par les voitures-radars, aucun flash ne sera visible; vous ne le saurez donc pas avant de recevoir l’amende dans votre boîte aux lettres. Et rien n’est plus agaçant que de se lever et de recevoir ce genre de courrier… D’autres vont mêmes plus loin: selon la Ligue des conducteurs, conduire ce type de véhicules qui « engendrent tout ce stress pour les autres conducteurs » ne serait rien d’autre qu’un « boulot ingrat ».

L’association 40 Millions d’automobilistes, quant à elle, dénonce ce « scandale » des voitures-radar privées. Elle considère cette mise en place comme étant une « pompe à fric » qui participe d’autant plus à une « sécurité routière de façade ». L’association estime également que ce type d’emploi devrait être réservé aux forces de l’ordre. Selon elle, « lutter contre les chauffards reste le rôle des policiers et des gendarmes ».

Cependant, ces réactions ne risquent pas d’arrêter l’Etat qui s’est fixé un objectif: les forces de l’ordre espèrent mettre en circulation 400 voitures-radars conduites par des sociétés privées avant la fin de l’année 2022.