Job de rêve : Mattel recherche un « joueur en chef Uno » payé 3 600 € par semaine pour promouvoir son nouveau jeu

Dans le placard des jeux de société, nous avons généralement des jeux de belote, de tarot, de rami, un Monopoly, un Scrabble, un jeu de dés (421 ou Yams) et un jeu de Uno ! Cette petite boîte rouge renfermant 112 cartes de jeux colorées est un jeu mondialement connu. Inventé en 1971, il est tombé dans l’escarcelle du géant du jouet Mattel, en 1992. Ce qui lui a probablement valu une édition Barbie, personnage phare de l’entreprise. Mattel vient de proposer un « job de rêve » plutôt original : 3 600 € par semaine, pour un mois de travail. Et les conditions de travail sont plutôt insolites : jouer quatre heures par jour à l’Uno Quatro, promouvoir le nouveau jeu et expliquer les règles de l’édition. Comment postuler ? Qui a inventé ce jeu génial ? On va tout vous expliquer !

Quelles sont les conditions pour postuler ?

Mattel est actuellement à la recherche d’un « influenceur Uno » passionné du jeu de cartes pour promouvoir et expliquer les règles du jeu à d’autres fans pendant quatre heures par jour, et ce, durant un mois. La cerise sur le gâteau ? Ce travail est rémunéré à hauteur de plus de 16 500 € pour le mois ! Cependant, une rigueur intransigeante quant aux règles est nécessaire. Ce poste concerne, en effet, la version Uno Quatro, une alternative de la franchise qui se rapproche davantage d’un jeu de stratégie, impliquant l’alignement de jetons en fonction de leur couleur et de leur chiffre. Pour postuler pour ce poste insolite, qui débutera le 13 septembre à New York, la démarche est simple : il suffit d’envoyer un CV vidéo sur le compte TikTok de Mattel. Cette initiative, en plus de son caractère tout à fait original, s’avère être un coup de communication astucieux pour Mattel. En effet, l’entreprise joue à fond sur l’engouement autour de sa marque depuis la sortie du film Barbie et en profite pour mettre en avant ses autres jeux, dont la notoriété n’est plus à prouver.

Le règlement du « job »

Comme l’explique l’entreprise sur son site officiel, le joueur « doit être capable de travailler à New York 4 jours par semaine, 4 heures par jour (14h-18h HE) pendant 4 semaines consécutives en 2023 (9/13-9/16, 9/20-9/23, 9/27- 9/30, 10/4-10/7). Les dates et heures sont susceptibles d’être modifiées. Doit être à l’aise avec les interviews et les apparences. Aidez-nous à créer et à jouer dans le contenu social de divers jeux UNO. Soyez la star des diffusions en direct en jouant au jeu UNO Quatro avec les créateurs de la marque. Soyez amical et prêt à demander à des étrangers de jouer au jeu. Être capable d’enseigner à des étrangers comment jouer au jeu de manière engageante. Exclusivité avec la marque UNO pendant la période d’activation. Exclusivité sur les partenariats de jeux jusqu’à la fin de l’année. Tout contenu créé doit être approuvé par l’équipe sociale d’UNO ».

@uno 🚨do you have what it takes to be our CHIEF UNO PLAYER?🚨 are you passionate about throwing down the Draw 4 and playing the Reverse Card IRL? stitch this video, introduce yourself and answer these four questions: what’s your best memory playing UNO? what’s your best Reverse Card moment? why shouldn’t we SKIP you as the Chief UNO player? what’s your fave version of UNO? submit your video by August 10th at 11:59 PM PST and check out the link in our bio for more information. ♬ Summer – Croquet Club

Le Uno, un jeu universel !

Le jeu de cartes Uno, aujourd’hui numéro un en France et dans le monde, a des origines surprenantes. Il doit son invention à Merle Robbins, un barbier américain de l’Ohio qui, au début des années 1970, décide de simplifier les règles du jeu de cartes « 8 américain » pour résoudre les conflits familiaux autour de ce jeu. C’est ainsi qu’en 1971, le Uno est créé, devenant un jeu accessible et convivial. Pour permettre la création de 5 000 unités de jeux de cartes, Merle Robbins investit 8 000 $ et commence à les vendre devant son salon de coiffure. En 1972, les droits du jeu sont cédés à International Games pour la somme de 50 000 $, puis le jeu est racheté par le géant américain Kmart en 1978 et, enfin, par Mattel en 1992. Son succès ne s’est jamais démenti depuis. Bien au contraire, il se vend 17 jeux par minute dans le monde, soit 10 millions de jeux par an, dans 80 pays du monde !

Pourquoi un tel succès ?

Le succès du Uno repose sur plusieurs piliers, notamment la simplicité, la continuité, la surprise et l’inclusivité. Avec ses quatre couleurs et ses chiffres, il est abordable à tous, quel que soit l’âge ou la nationalité. Ce succès s’étend également au domaine numérique, où l’application Uno, lancée en 2019, a été téléchargée 180 millions de fois sur Smartphone et a cumulé 50 millions de minutes de jeu à la fin d’octobre 2021. Des dizaines d’éditions sont disponibles, avec des versions Pokémon, Jurassic World, Marvel et Barbie évidemment. On trouve aussi des versions plus perfectionnées, avec des règles différentes et ce jeu pourrait vous rapporter 16 500 € pour un mois de travail ! Être payé pour jouer au Uno, n’est-ce pas là un vrai bon plan ? À vos candidatures. Plus d’informations : mattel.com

Mattel Games Uno, Jeu Avec 112 Cartes, Cartes Actions Et Cartes Joker, Règles Personnalisables, De 2 À 10 Joueurs, Jeu Apéro, Jeu De Société, Dès 7 Ans, W2087 Le célèbre jeu de cartes associant les couleurs et les chiffres. PromoMeilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales