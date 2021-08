La montée en popularité grandissante des chalets de jardin

Actuellement, la construction de chalets de jardin intéresse de plus en plus de monde dans l’Hexagone. Suite aux confinements de 2020, de nombreux Français ont décidé d’investir dans leur jardin. Ils ont alors choisi d’aménager leur espace extérieur pour profiter de leurs vacances d’été.

Le chalet de jardin : la solution idéale si vous manquez d’espace

Auparavant, l’abri de jardin était simplement destiné à stocker des outils peu utiles au quotidien. Cependant, ces constructions ont beaucoup évolué ces dernières années. Depuis, elles se sont transformées en véritables espaces de vie. En effet, celles-ci peuvent désormais offrir tout le confort d’une maison. Ces bâtisses sont alors passées de simples abris à de vrais chalets de jardin.

Ces nouvelles pièces de vie sont un moyen pratique et économique d’augmenter l’espace habitable d’une maison. De plus, elles ajoutent du charme à votre extérieur. En effet, un chalet est un prolongement d’une maison. Bien décoré et équipé de tout le confort nécessaire, le chalet de jardin peut vite concurrencer le meilleur des salons.

Pourquoi la construction de chalets de jardin a augmenté en 2021 ?

Avec la pandémie du coronavirus, le télétravail s’est largement démocratisé. Cette nouvelle tendance a touché également l’Hexagone. Ainsi, pour améliorer leur confort et leur bien-être, beaucoup de Français ont choisi d’aménager un espace de travail chez eux. Pour cela, la construction d’un chalet de jardin s’avère être la solution idéale.

En outre, il est possible d’aménager le chalet de jardin selon vos envies. Vous pourrez l’utiliser comme une dépendance tout confort pour vos invités ou bien y installer votre bureau. Il est également possible de le transformer en espace de détente ou en salle de jeux. L’un des avantages de ce type de structure est sa facilité de construction. Vous pouvez l’acheter en kit en cliquant ici et l’assembler vous-même.

Chalet de jardin : une construction simple à installer au niveau administratif

Le chalet de jardin bénéficie d’une réglementation relativement flexible au niveau légal. Sous certaines conditions, le propriétaire peut ne pas payer d’impôts concernant cette construction. Cette règle s’applique à toutes les structures de moins de 5 m2. Au-delà de cette limite, une taxe d’aménagement réajusté e est toutefois imposée. Cependant, celle-ci n’est pas associée à la taxe d’habitation ni à la taxe foncière.

De plus, les démarches administratives sont relativement simples pour installer un chalet de jardin sur votre propriété. En effet, en-dessous de 20m2, aucun permis de construire n’est requis. Il faudra toutefois que vous fassiez une déclaration de travaux.

Chalet de jardin en bois : un investissement plus que raisonnable

Construire un chalet de jardin est à la fois une solution écologique si vous le fabriquez en bois. De plus, ce matériau est connu pour être particulièrement robuste en plus d’être durable. Pour de meilleurs résultats, n’oubliez pas de le faire traiter. Côté esthétique, il s’agit également d’un choix judicieux. En effet, la couleur naturelle du bois s’intègre facilement dans votre jardin. Dans le cas où vous n’aimeriez pas ce matériau, vous pouvez le personnaliser facilement avec de la peinture.

Concernant le prix, le chalet de jardin en bois permet de faire des économies. En général, le prix varie de moins de 1000 euros jusqu’à 20 000 euros pour les constructions plus abouties. Ainsi, vous trouverez facilement le modèle adapté à votre budget et à vos besoins.