Peut-on vivre toute l’année dans un abri de jardin ?

Vivre toute l’année dans un abri de jardin, loufoque n’est-ce pas ? Et bien c’est possible ! De quoi ravir ceux qui aiment la nature et voyager. Mais dans quelles conditions vivre dans son abri de jardin mobile est-il réalisable ? Ce mode de vie comporte beaucoup d’avantages mais aussi des inconvénients à ne pas négliger. Pour commencer à vivre dans un abri de jardin, il faut d’abord s’assurer que celui-ci soit confortable et comporte toutes les commodités nécessaires !

Un mode de vie accessible à tous, ou presque

Lorsque vous décidez de vous lancer dans cette aventure, il faut prendre en compte deux choses essentielles. Premièrement, l’abri de jardin est mobile et devra le rester ! D’un point de vue juridique, si vous décidez d’ancrer votre abri de jardin au sol, celui-ci ne sera plus considéré comme maison mobile. Il doit pouvoir être déplaçable en cas de besoin. Deuxièmement, l’agrandissement de l’abri de jardin ne sera en aucun cas possible.

En ce qui concerne le prix, pour du neuf il faudra compter entre 20 000 et 50 000 euros. Et même avec un petit budget, vous pouvez trouver votre bonheur ! En effet, il est toujours possible d’acquérir un jardin d’occasion. Les abris de jardin de seconde main ont un prix qui varie de 6 000 à 10 000 euros.

Les avantages et les inconvénients de ce mode vie insolite

Comme pour tout type de logement, vivre dans un abri de jardin comporte des avantages mais bien entendu des inconvénients.

Voici d’abord les avantages de ce mode de vie :

La liberté : pour les amoureux de la nature et du voyage, l’abri de jardin est fait pour vous ! Avec la possibilité de l’installer partout, ou presque, il donne une certaine impression de liberté. Le prix : avec l’augmentation des prix du secteur immobilier, l’acquisition d’un abri de jardin devient plus qu’intéressant ! Le confort : ce mode de vie devient un phénomène de société. C’est pour cela que les fabricants font tout leur possible pour donner un maximum de confort à ces petites maisons roulantes ! L’emplacement : l’abri de jardin donne une certaine liberté d’emplacement aux propriétaires (même s’il vaut mieux se rapprocher des municipalités en ce qui concerne votre installation)

Passons maintenant aux inconvénients :

Le volet énergétique : les raccordements d’eau et d’électricité devront être à votre charge. Pensez également à parfaitement isoler votre abri de jardin si vous comptez y vivre pendant l’hiver ! L’espace : l’agrandissement de votre nouvelle habitation n’est pas possible. Vous ne pourrez donc prendre avec vous que le strict nécessaire afin d’occuper de façon rationnelle la surface. Les commodités : tout comme l’espace, les commodités sont restreintes. Pour ceux qui prévoient d’y vivre toute l’année, une préparation est nécessaire.

Mode de vie nomade ou sédentaire ?

Tout comme les caravanes, l’abri de jardin permet de vivre entre ces deux modes de vie. En effet, rester au même endroit est possible tout comme changer régulièrement d’emplacement ! A vous de décider !

Cependant, malgré une impression de liberté quasi totale, sachez que certaines formalités administratives sont nécessaires lorsque vous vous installez. Pour en savoir plus, dirigez vous vers les municipalités de la ville où vous vous installez. Bien choisir son emplacement en se rapprochant des autorités compétentes est également essentiel pour bien commencer cette aventure !