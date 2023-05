Maison conteneur : une magnifique demeure de 195 m² au design industriel construite avec six conteneurs

Les maisons conteneurs sont des habitations construites grâce à des conteneurs d’expédition en acier. Cette tendance a émergé dans les années 2000 et s’est rapidement répandue dans de nombreux pays à travers le monde. L’idée de transformer des conteneurs d’expédition en espaces de vie est née de la volonté de recycler ces structures métalliques robustes et de les réutiliser d’une manière créative et durable. Ces maisons conteneurs connaissent actuellement un engouement croissant. Elles sont modulaires, faciles à construire et proposent des solutions écologiques en réutilisant des conteneurs maritimes mis au rebut. Cette tendance est particulièrement présente à la Nouvelle-Zélande, où ces maisons poussent comme des champignons. Découvrez une conception architecturale avant-gardiste réalisée avec six conteneurs. Cette maison moderne, située à Wānaka, est l’œuvre de l’architecte primé Gary Todd et représente un exemple impressionnant de projet de réutilisation adaptative.

Présentation de la maison conteneur de Wānaka

La conception de cette maison utilise six conteneurs d’expédition de 20 pieds, soigneusement disposés en forme de U. Les groupes de conteneurs sont empilés à deux niveaux pour former les murs solides de la maison. Un grand toit s’étend au-dessus de toute la structure, couvrant, non seulement les conteneurs, mais également l’espace entre eux. Cette conception intelligente crée un espace de vie décloisonné à double hauteur, offrant à la maison une sensation d’espace ouvert, spacieux et lumineux.

L’aspect extérieur des conteneurs a été laissé brut et non poli, mettant en évidence leur origine industrielle. L’intérieur de la maison, quant à lui, est d’un contraste étonnant avec son extérieur robuste. Les espaces intérieurs sont soigneusement aménagés avec des éléments de décoration modernes, des finitions haut de gamme et une grande place est laissée à la pénétration de la lumière naturelle. Découvrons l’intérieur de cette superbe demeure.

L’intérieur de la maison conteneur de Wānaka

En entrant dans la maison, vous serez immédiatement accueilli par un espace de vie spacieux à aire ouverte, grâce au plafond à double hauteur. Le salon offre un confortable espace de détente avec des canapés généreux, une télévision et un poêle à bois. Juste à côté du salon se trouve la salle à manger, dotée d’une table et de chaises personnalisées offrant une vue sur l’extérieur.

La cuisine ouverte et entièrement équipée est pourvue d’armoires de rangement spacieuses, d’un îlot central pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes, ainsi que d’appareils électroménagers en acier inoxydable. Une grande fenêtre vient illuminer la cuisine de lumière naturelle, offrant une vue magnifique sur les environs.

Et à l’étage, c’est comment ?

Pour grimper à l’étage, on emprunte un escalier en bois. À l’étage justement, on trouve une petite salle multimédia polyvalente pouvant être utilisée comme bureau à domicile, salle de méditation ou studio de yoga personnel. Sur ce niveau se trouve également une chambre parentale équipée d’un lit douillet et d’immenses fenêtres. Une armoire sur mesure complète cet espace. Enfin, on découvre aussi la salle de bains, située à côté de la pièce principale, qui est équipée d’une cabine de douche en verre, d’une grande baignoire, d’un WC, d’un lavabo moderne et d’un superbe miroir.