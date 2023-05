Nano, un évier de cuisine futuriste et multifonctionnel avec lave verre et cascade fontaine

Dans les temps anciens, la cuisine était une pièce fonctionnelle, dans laquelle on privilégiait l’utile à l’agréable. Aujourd’hui, les temps ont changé, la cuisine est presque devenue la pièce maîtresse de la maison. Elle se doit toujours d’être fonctionnelle, c’est tout de même primordial, mais elle se veut aussi esthétique. La cuisine est aujourd’hui une pièce de vie à part entière, dans laquelle nous déjeunons, nous échangeons en famille, etc. Dans la cuisine, il est une pièce essentielle : l’évier ! Souvent en aluminium, en résine ou en céramique, de nouvelles matières viennent remplacer ces éviers obsolètes. C’est le cas de l’acier inoxydable, par exemple, plus léger et plus esthétique aussi. Nous vous proposons de découvrir l’évier Nano Sink de YilwnnCse avec son design magnifique et sa couleur originale : gris gunmetal !

Ce qu’il faut retenir de l’évier Nano SUS304 à pluie volante

Se dotant d’un dessus en acier inoxydable épais de 3 mm, cet évier présente un design élégant en gris et noir, tout en étant durable. Par ailleurs, il propose quatre modes de sortie d’eau, dont trois modes de robinet et un mode cascade. La conception à double étape avec cloisonnement raisonnable améliore l’efficacité de l’évier. Grâce à l’interrupteur rotatif, vous pouvez simultanément contrôler le robinet et la chute d’eau. L’évier est également riche en accessoires, et nous apprécions le panier pour égoutter les légumes par exemple. De plus, l’interrupteur rotatif facilite le passage entre le robinet et le mode cascade avec des repères visuels pour l’eau chaude et froide.

Le robinet extractible propose trois modes d’écoulement de l’eau et une portée télescopique, offrant ainsi une utilisation pratique. Le mode cascade permet un nettoyage en douceur sur une grande surface. Nous apprécions beaucoup ce mode cascade, pour rincer les légumes ou pour un nettoyage des mains en douceur, et ce, sans éclaboussure ! L’évier est aussi équipé d’un interrupteur de contrôle de la vidange, vous permettant de vidanger facilement l’eau usée.

La vidange se fait sur le côté droit, avec un couvercle carré pour éviter les obstructions. De plus, le fond de l’évier est conçu pour faciliter l’écoulement de l’eau, tandis que le silencieux en caoutchouc et la nano-couche anti-condensation réduisent le bruit. Avec sa grande capacité, sa conception à double rail pour un cloisonnement rationnel et ses accessoires supplémentaires, cet évier offre une expérience de cuisine pratique et efficace. Il existe en trois dimensions : 68×45×21 cm / 75×45×21 cm / 80×45×21 cm.

Les accessoires proposés en option

Deux accessoires sont vendus en option. Ils ne sont pas indispensables, mais peuvent néanmoins s’avérer très pratiques dans la vie quotidienne. Vous pouvez donc ajouter un robinet d’eau pure, qui permet de connecter le dispositif à un purificateur d’eau déjà installé. Si vous ne possédez pas de purificateur, il peut être remplacé par une pompe à produit vaisselle par exemple. Vous pouvez aussi ajouter un accessoire très pratique pour les amateurs de café ou de boisson chaude : le lave tasse qui se raccorde à l’eau froide. Si vous optez pour le lave tasse, il faudra alors diviser l’eau froide en deux branches afin d’alimenter respectivement le laveur de tasses et le robinet à tirette. Lors de votre commande, il vous sera fourni : une vanne de distribution d’eau froide et une vanne d’angle. L’évier de cuisine Nano est disponible sur Amazon au prix de 179,99 €.

Évier de Cuisine, Évier Cascade Raindance, Évier en Acier Inoxydable 304, Ensemble dÉvier Domestique, Évier Intégré avec Robinet Amovible (80×45×21cm) [SUS304 Nano Sink]Gris gunmetal à la mode avec acier inoxydable brossé, il devient un décor dans votre cuisine. Conception à cinq trous, plusieurs modes de sortie d'eau, matériau en acier... Meilleure Vente n° 1

Les caractéristiques techniques

Marque : YilwnnCse

Couleur : Gunmetal Grey

Matériau : Acier inoxydable

Tailles : 68 × 45 × 21 cm / 75 × 45 × 21 cm / 80 × 45 × 21 cm

Style : Industriel

Type de finition : Brossé

Type de drain : Grille

Poids : 14 kg

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales