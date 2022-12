Un Nigérian construit une maison avec 11 containers et l’intérieur est juste incroyable !

Dans le monde, des milliers de containers de marchandises sont mis au rebut chaque année. Après une multitude de voyages, ils se trouvent démantelés et recyclés dans certains pays du monde. En revanche, dans certains pays et notamment en Afrique, ils sont entreposés dans l’attente d’un hypothétique recyclage. En Europe, certaines entreprises recyclent des containers de marchandises en habitations. Ils sont souvent recouverts de bardages et peints de manière uniforme. Une fois la maison construite, il est difficile de savoir qu’elle est conçues à partir de containers maritimes. Au Nigéria, un homme a construit une maison avec 11 containers empilés qu’il a laissés dans leur jus d’origine. Cela ne plaira pas à tous. En revanche, le rendu de l’intérieur vaut bien le détour ! Découverte.

La maison container du Nigéria

Quelques jours seulement après avoir publié les photos de cette maison container hors norme, les commentaires ne se sont pas fait attendre, et ils sont plutôt disparates. Certains adorent, d’autres détestent, mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et les couleurs justement ne manquent pas dans cette maison plus qu’originale. Le propriétaire, qui n’a pas été identifié, a récupéré 11 containers maritimes de couleurs totalement différentes pour les former en L. Quatre containers au rez-de-chaussée, deux rangées de trois empilés au dessus et un dernier container perché sur le second étage. Pourquoi faire compliqué lorsque l’on peut laisser les couleurs s’exprimer ?

Un petit tour à l’intérieur ?

Quelques photos de l’intérieur ont été publiées, mais elles ne montrent pas la totalité des 11 containers. L’un des containers a été aménagé en une cuisine spacieuse où les meubles noirs contrastent avec des plans de travail en bois clair. Les propriétaires ont installé un ilot central qui donne sur une pièce à vivre. La pièce à vivre semble avoir été imaginée à l’intérieur de deux containers. L’un est transformé en salon avec un grand canapé, une télévision, quelques fauteuils et une décoration que l’on pourrait qualifier d’industrielle. Tandis que l’autre a été pensé pour y faire une chambre spacieuse dans des tons pastel. Toutes les portes d’origine ont été conservées et servent, à priori, de volets aux immenses baies vitrées. Magnifique cette maison recyclée, non ?

Mais au fait, qui a inventé le container ?

Le container est donc cette grosse boîte métallique de 20 ou 40 pieds qui sert à transporter les marchandises d’un bout du monde à l’autre sur d’immenses porte-containers. La plupart des marchandises voyagent par containers. En 2005, 376 millions de containers circulent dans le monde, si en 2022, ce sont 5 434 porte-conteneurs qui sillonnent le monde avec plus de 600 millions de containers. Alors qu’il était directeur d’une entreprise de transport de poids lourds, Malcolm McLean se trouve confronté à des embouteillages toujours plus grands qui nuisaient à son entreprise. Il décide ainsi de supprimer les roues de ses camions et de déposer les remorques sur un bateau !

Le premier porte-container part de New-York en 1956 avec 58 containers à bord en maintenant le cap vers le Texas et le port de Houston. Il divise ainsi par 37 le coût de transport de ses marchandises. Les militaires demandent la livraison par container lors de la guerre du Vietnam et contribuent aussi à la démocratisation du container maritime. Un peu plus tard, les containers sont devenus des maisons pour aider au recyclage et procurer une alternative pour un hébergement d’urgence par exemple. Et depuis quelques années, elles sont devenues des maisons à part entière qui prennent parfois des proportions ahurissantes !