Soniga : cette entreprise en Haute-Garonne fabrique et installe des piscines containers

On sait désormais que les containers d’expédition qui ne sont plus utilisés pour transporter des marchandises d’un bout du monde à l’autre, peuvent être à l’origine de magnifiques maisons. Mais, depuis quelques années, une nouvelle tendance se dessine, toujours grâce à ces containers, qui sont dans les faits certes recyclables, mais pas très faciles à recyclés. La nouvelle tendance est d’en faire de jolies piscines containers… Le format des containers, parfaitement adapté en taille et en profondeur, permet de créer rapidement des piscines hors-sol ou enterrées, en minimisant les travaux et l’impact carbone par rapport à une piscine traditionnelle. En Haute-Garonne, une nouvelle entreprise s’est installée à la fin de l’année 2020, son nom : Soniga. C’est à priori la première de la région à fabriquer des piscines containers. Présentation.

Soniga c’est qui ?

L’idée de cette entreprise est née pendant le premier confinement. L’un des fondateurs, Sofien Sahli, envisageait de construire sa maison en containers, mais également sa future piscine ! Il parle de son projet à son frère, Ghazi Sahli, artisan spécialisé dans la construction de terrasses. Les frères décident alors que les containers seront leur futur cheval de bataille. Ils proposent à Nicolas Decons, pisciniste reconnu dans la région et travaillant déjà depuis de nombreuses années avec Ghazi, de rejoindre l’aventure. Soniga, (probablement les deux premières syllabes de chaque prénom, Sofien, Nicolas, Ghazi) naît de cette idée et les trois amis se lancent dans l’aventure !

Un développement très rapide…

L’entreprise se développe à vitesse grand V et la demande est forte: moins d’un an après la création, ils ont ouvert une zone d’exposition de 200 m², près de l’atelier, qui devrait s’étendre à 400 m² dans un futur proche. Pour eux, c’est le meilleur moyen de convaincre les futurs clients : voir une piscine container « en vrai » et non sur plan ! Pour Soniga, la piscine container possède plusieurs avantages :

Une taille standard alors que les piscines traditionnelles se réduisent de plus en plus;

Des délais de livraison de chantier raccourcis et moins de boue ou gravats à ôter;

Un coût final réduit de 30 à 40% par rapport à une piscine traditionnelle de dimensions semblables.

Les piscines Soniga, plusieurs options disponibles

La piscine est livrée avec tout le système de filtration incorporé dans le container, il suffit juste de la brancher électriquement une fois installée. Les containers arrivent de Castelnaudary, et les gérants peuvent donc choisir les plus aptes à devenir des piscines. Ensuite, Soniga propose quatre styles de piscines différents :

La piscine urbaine qui se veut ultra compacte, et s’intègrera parfaitement dans un petit jardin, ou sur une terrasse. Grâce à sa surface de moins de 10 m², vous n’aurez aucune autorisation de travaux ni permis de construire à obtenir.

ni permis de construire à obtenir. La piscine loisirs est un peu plus grande et se destine à un usage familial pour un jardin un peu plus spacieux. Avec ses 8 mètres de long et 2.5 mètres de large, il faudra suivre nos conseils en matière de réglementation des piscines.

La piscine sportive, aussi grande que la piscine loisirs, qui va vous permettre de nager même dans ce petit espace. Elle s’équipe en effet d’ un système de nage à contre-courant , qui vous permet de nager comme dans une piscine olympique mais dans votre container !

, qui vous permet de nager comme dans une piscine olympique mais dans votre container ! La piscine balnéo enfin, c’est la piscine détente par excellence. Livrée balnéo, plage immergée XXL, pompe à chaleur et électrolyseur de sel, c’est le spa à domicile qui s’installe dans votre jardin.

Toutes les piscines proposées par Soniga sont entièrement personnalisables; le site indique un prix de départ à 17990€, ce qui reste raisonnable pour une piscine que l’on peut considérer comme haut-de-gamme ! Pour toutes informations sur les piscines containers Soniga, vous pouvez les contacter sur leur site Internet ou sur leur page Facebook. L’entreprise se situe à l’adresse suivante ainsi que le showroom pour découvrir les piscines containers en situation : Lieu-dit Bisconte / RD 113 / 31290 Montgaillard-Lauragais.