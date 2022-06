Mayenne : ils construisent leur maison familiale avec six containers d’expédition

Comment trouver une grande maison pour abriter une famille sans emprunter des milliers d’euros à la banque et s’endetter pour 25 ou 30 ans ? Cette question, des milliers de Français doivent se la poser… Les prix de l’immobilier flambent, les crédits sont de plus en plus difficiles à obtenir et les loyers des biens en location ne baissent pas. En Mayenne, du côté de Château-Gontier, les biens se font aussi rares et chers qu’ailleurs, alors Laura Brunet et Mathieu Guélou, un jeune couple qui ne trouvait pas de bien qui leur convenait a décidé de se lancer dans le chantier d’une vie : une maison container. Ils ont dû suer sangs et ongles pour y parvenir, mais le résultat est magnifique ! Découverte.

La maison container de Laura et Mathieu

Pour leur jolie maison, les tourtereaux ont choisi d’investir dans six containers d’expédition, qui leur offrent désormais 140 m² de surface habitable. Mais le Plan Local d’Urbanisme de leur ville imposait certaines règles comme ce bardage en bois dont ils ont recouvert toutes les parties métalliques… Un chalet à l’extérieur, mais des containers à l’intérieur ! Quand ils trouvent enfin leur terrain à Château-Gontier, ils n’hésitent pas une seconde à investir dans les 600 m² qui leur sont proposés… Mais ils décident surtout de construire eux-mêmes leur maison tant rêvée !

Une autoconstruction dans les « règles de l’art »

A l’évidence, le principal avantage des containers est qu’ils ne nécessitent pas de gros travaux de maçonnerie. Les murs sont livrés déjà montés, mais il a quand même fallu faire intervenir des professionnels pour les fondations et le terrassement. Pour le reste, ce fût le système D ! Mathieu s’est documenté sur Internet, avec des livres et a pris conseils auprès de personnes ayant déjà franchi le cap de l’autoconstruction… Peut-être est-il entré en contact avec Capucine et Florent qui ont construit leur maison container dans le Doubs ?

Un petit tour du propriétaire ?

Les containers d’expédition choisis par le couple mayennais sont des containers de 12 mètres par 2.40 mètres, pesant 3.7 tonnes chacun… Ils sont dits « de dernier voyage », c’est-à-dire qu’ils sont utilisés pour envoyer du matériel ou des effets personnels à l’étranger, mais aucun produit chimique. Leur structure est en parfait état, mais présentent quelques imperfections sur le plancher ou quelques chocs sur les parois. Quelques photos de l’intérieur montrent une décoration soignée qui allie le bois et les matériaux modernes, mais peu d’images; ils souhaitent peut-être conserver un peu de leur intimité !

Aujourd’hui, ils sont donc à la tête d’une maison de 140 m² et d’un double garage; pour continuer dans leur démarche écologique, ils installeront bientôt un puits canadien qui est échangeur géothermique à très basse énergie utilisé pour rafraîchir ou réchauffer l’air ventilé dans un bâtiment dans les maisons passives, et un poêle à bois. Au total, la maison leur à coûte 215 000€ avec l’achat du terrain, et environ 10% de cette somme n’était pas budgétée… Vous pouvez suivre les travaux, l’installation et leur magnifique projet sur leur compte Instagram Maisoncontainer53. Ils ont emménagé le 8 juillet dernier et semblent être les plus heureux du monde !