Yggdrasil, la nouvelle « Tiny House » dévoilée par l’entreprise française Baluchon

Le printemps reviendra bientôt et, avec lui, les envies de grand air, de nature, voire de changement de vie. Depuis quelques années, les tiny-houses se sont multipliées partout dans le monde et deviennent une alternative écologique et économique aux maisons traditionnelles. Par leurs « petits prix », elles permettent aussi à de nombreux foyers de devenir propriétaires. La tiny house, c’est une maison, mais c’est avant tout un mode de vie différent dans un tout petit espace. Chez Baluchon, l’entreprise nantaise, ils ont compris depuis longtemps que les tiny houses étaient dans l’air du temps. C’est pourquoi ils ne cessent de les personnaliser depuis toujours. Avec leur nouveau modèle, l’YggDrasil, ils ne dérogent pas à la règle. Elle est à la fois magnifique et ingénieuse. Découverte.

Visite guidée de l’Yggdrasil

Cette petite tiny-house de seulement 6 m de long appartient à Francis qui vit dans le Morbihan. Il a choisi d’installer une belle cuisine, une salle de bain, un salon et de grands aménagements pour optimiser le rangement. Mansardée, la chambre à coucher offre encore plus d’espaces de rangement. Elle tire son nom d’un frêne éternel de la mythologie nordique et a été conçue selon le souhait de Francis qui, notons-le, mesure tout de même 1.93 m. Par conséquent, il lui fallait une bonne hauteur sous plafond malgré sa petite maison. Pour s’adapter à la morphologie du propriétaire, Baluchon a surélevé le comptoir de la cuisine, offrant ainsi plus de rangement. Une cuisine qui s’équipe d’une cuisinière à gaz, d’un évier et d’un petit réfrigérateur.

Les armoires personnalisées contrastent avec le bois dans une superbe harmonie. À côté de la cuisine se trouve un salon lumineux. Cependant, le propriétaire a choisi de séparer les deux pièces à travers une magnifique verrière qui permet à toute la surface d’être baignée de lumière. Dans le salon plutôt compact, on trouve tout de même un canapé en L qui dispose de trois grands tiroirs de rangement. Dans ce salon se situe également le poêle à bois, le mode de chauffage choisi par le propriétaire.

Et la chambre ? Et la salle de bains ?

La chambre se situe à l’étage et est accessible via une échelle. Dans cette chambre suffisamment spacieuse pour accueillir deux personnes, on décèle aussi une armoire avec des étagères ouvertes servant de bureau d’appoint ou de bibliothèque. Quant à la salle de bains, elle se trouve juste sous la chambre et semble plutôt minimaliste. Elle se résume à une douche, des toilettes sèches, une petite étagère et un cagibi qui sert de rangement. Bref, les éléments essentiels que requiert cette pièce. Enfin, à la sortie de la salle de bain, un autre placard a été aménagé pour caser toutes les affaires de Francis, l’heureux propriétaire de cette superbe tiny-house signée Baluchon !

Les caractéristiques techniques de la Yggdrasil

Remorque Baluchon avec option peinture.

Longueur utile 6 m.

Ossature : épicéa classe 2.

Isolation : coton, lin et chanvre pour le plancher, les murs et le plafond.

Fenêtres et Porte : menuiseries mixtes bois/aluminium.

Double vitrage.

Pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygrovariable).

Plaques de cuisson gaz Sauter, réfrigérateur Klarstein, ballon d’eau chaude De Dietrich.

Parquet et plancher : épicéa Pin des Landes massif thermotraité.

Lames vissées sur lambourdes et vitrifiées.

Bacs aluminium à joints debouts.

Bardage en red cedar avec saturateur anti-UV.

Lambris : épicéa brut blanc, épicéa naturel raboté et trois plis épicéa teinté.

Aménagement : chêne massif et épicéa.

VMC double-flux Lunos + extracteur d’air.

Appareillage Legrand et éclairage LED.

Chauffage : poêle à bois.

Nous ignorons le prix exact de la tiny-house de Francis, mais la gamme Baluchon débute généralement autour de 80 000 €. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Baluchon.fr