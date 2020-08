Access Dots : cette application Android surveille et indique l’utilisation de la caméra/micro en arrière plan

Il peut arriver qu’une application installée sur votre smartphone utilise le micro et la caméra sans que vous le sachiez. Cela peut être embarrassant pour votre vie privée. Et le pire c’est que vous ne savez pas quelle application est concernée par cette fonctionnalité pour le moins dérangeante. Du côté d’iOS et d’Android, on s’est rendus très vite compte du problème. La solution qu’ils livrent est permanente.

iOS déjà à l’affût : Les gens malintentionnés n’hésitent pas à utiliser vos données personnelles pour vous faire chanter. Et les moyens pour avoir ces données sont multiples avec les smartphones, surtout que ces outils font partie de nos quotidiens. Soprano le détaille si bien dans sa chanson « mon précieux ».

Bref ! iOS est très pointilleux en termes de protection de données, et propose une nouveauté bien particulière dans sa version 14. Il s’agit d’une fonctionnalité qui avertit l’utilisateur lorsqu’une appli lambda installée sur votre iPhone utilise le micro et la caméra. Après constatation, il vous suffira de désinstaller le logiciel ou de révoquer toutes les autorisations pour arrêter les frais.

Access Dots pour Android

Cette fonctionnalité de la version 14 d’iOS ne fait pas encore partie d’Android. Mais un développeur du nom de Jagan2 vient de mettre en circulation une application qu’il a baptisée : Access Dots. Accessible à partir de la version 7.0 d’Android, ce soft affiche un indicateur lorsqu’une appli tierce exploite en arrière-plan des périphériques tels que l’appareil photo ou le micro.

Un peu à l’instar de la fonctionnalité iOS, Access Dots s’illuminent à l’aide de pixels colorés au coin supérieur droit de l’écran dès qu’un soft commence à enregistrer quelque chose à partir du micro, ou à partir de la caméra.

Configuration facile

Access Dots se configure assez facilement. Après l’installation, l’application ne demande pas d’accès au micro et à la caméra. Ensuite, le réglage de l’interface se fait intuitivement. Par défaut, le voyant est vert pour l’accès à la caméra, et orange pour le microphone. Mais ces alertes peuvent être configurées selon le goût de chacun. D’autres configurations seront disponibles pour les utilisateurs plus exigeant. En effet, les fonctionnalités payantes peuvent coûter entre 2,50 jusqu’à 27 euros.

A noter également que Access Dots agit sur les applications qui peuvent être gourmandes que ce soit en consommation de datas ou en énergie. L’application est téléchargeable de suite sur playstore. Juste un peu dommage qu’elle ne soit pas encore disponible pour Android 11. Donc, un peu de patience s’impose pour les utilisateurs sous cette version.

