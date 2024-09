Feelbat : l’invention d’un capteur pour surveiller les fissures des bâtiments et constructions

Les sécheresses qui deviennent plus fréquentes et plus intenses, en raison du réchauffement climatique, ont un impact négatif sur la qualité de l’eau, la biodiversité et les récoltes, mais aussi sur les biens immobiliers. En effet, elles entraînent un phénomène appelé retrait-gonflement des sols argileux (RGA), qui fragilise les fondations des bâtiments et favorise l’apparition de fissures. En France, une maison sur deux risque d’être fissurée, selon le Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique. Bien qu’il n’existe pas encore de solutions pour prévenir les problèmes liés au RGA, certaines technologies permettent d’évaluer leur gravité. Cela aide à prendre des mesures appropriées pour éviter les effondrements, comme la technologie développée par Feelbat. Cette startup française a mis au point des capteurs capables de fournir des informations sur l’évolution de fissures au niveau d’un bâtiment.

Une technologie plug and play

Dans le développement de sa technologie innovante, la startup Feelbat, s’est fixée comme objectif de faciliter le suivi des structures et l’évolution des fissures. Pour ce faire, elle a mis au point des capteurs plug and play, dont l’installation et le paramétrage peuvent s’effectuer en seulement une dizaine de minutes. Selon Jean-Christophe Habot, le fondateur de l’entreprise française, ils sont dotés d’une puce radio capable d’émettre sur de grandes distances et, par conséquent, de transmettre en permanence des informations aux utilisateurs. À partir d’une application dédiée et d’un appareil, tel qu’un smartphone ou un ordinateur, ces derniers peuvent ensuite récupérer les données transmises par les dispositifs et les analyser. Pour information, les capteurs peuvent être utilisés pour surveiller des habitations, mais également d’autres constructions, comme des ponts ou des bâtiments industriels.

Des capteurs délivrant une grande quantité de données

Si les capteurs de Feelbat sont conçus pour analyser l’évolution de fissures dans des structures, ils peuvent fournir d’autres données pouvant être utiles pour évaluer les risques auxquels des bâtiments sont exposés. Ils délivrent, entre autres, des informations relatives aux mouvements d’inclinaison, aux mesures de convergence, à l’humidité des sols et aux nappes phréatiques. À partir de l’application dédiée, les utilisateurs peuvent accéder à ces données, réaliser des corrélations entre celles-ci, ainsi que des diagnostics précis et rapides, afin de déterminer les travaux à effectuer pour prolonger la durée de vie des structures.

Une startup privilégiant le made in France

Dans la conception de ses capteurs innovants, Feelbat collabore avec des fournisseurs majoritairement français. La fabrication et l’assemblage des dispositifs sont effectués à proximité de Montpellier. Par ailleurs, la gestion du hardware et celle du software sont réalisées en interne par les collaborateurs de la jeune pousse, composés d’ingénieurs évoluant dans les domaines du BTP et de la microélectrique. L’équipe en charge de l’application se penche sur la qualité de son interface et son ergonomie, tandis que celle R&D recherche les dernières innovations à intégrer aux produits, en se basant sur les retours des clients.

Il est à noter que l’entreprise a commencé à commercialiser ses capteurs en 2021 et jusqu’ici, elle a écoulé plus de 3 000 unités sur le territoire de l’Hexagone. Elle a déjà gagné plusieurs prix grâce à sa technologie et a réussi à lever 1,5 million d’euros en juillet dernier. Plus d’informations : feelbat.fr. Une innovation bien utile pour la surveillance de bâtiments fissurés, vous ne trouvez pas ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .