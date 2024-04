SCOP Houself : pour des maisons passives et « quasiment » autonomes en énergie

À l’heure actuelle, lorsque l’on décide de faire construire une maison, plusieurs choix s’offrent à nous. Il est évidemment possible d’opter pour une maison traditionnelle, mais de plus en plus de futurs propriétaires s’orientent vers des maisons écologiques. Certains choisiront les tiny houses, pour une vie minimaliste, et d’autres opteront pour des maisons passives, encore plus écologiques et quasiment autonomes en énergie. C’est exactement ce que fait la SCOP toulousaine Houself, une entreprise spécialisée dans l’écoconstruction, les bureaux d’études thermiques, et la conception de jardins potagers en permaculture.

Vous avez dit maison autonome ?

À première vue, ces maisons ne se démarquent pas de celles qui les côtoient, mais en y regardant de plus près, elles ne ressemblent à aucune autre. En effet, il s’agit de maisons écologiques, presque autonomes, car elles ne consommeront que très peu d’énergie. Certaines sont construites à partir d’une ossature bois, recouverte d’un enduit de terre et de chaux, et isolée grâce à de la paille. Cela peut paraître étonnant, mais la paille est un excellent isolant qui permet de réguler l’humidité dans une maison. Elle permet aussi d’augmenter l’inertie d’une maison, pour un confort optimal en toute saison.

Pour tenter d’atteindre l’autonomie énergétique, ces maisons peuvent être équipées de panneaux solaires photovoltaïques, d’un poêle à buches, de récupérateurs d’eau de pluie, et de solaire thermique, pour l’eau chaude. Au sol, une dalle de chanvre chaux peut être installée pour conserver la chaleur en hiver. Quant aux portes et fenêtres, elles se trouvent généralement toutes sur la façade sud afin de limiter les déperditions de chaleur, et d’en engranger davantage, mais évidemment, chaque chantier à ses propres spécificités.

Des maisons « presque »autonomes en chauffage et climatisation

Les maisons passives sont de plus en plus populaires, parce qu’elles procurent de nombreux avantages écologiques et économiques. Parmi les raisons qui séduisent les futurs propriétaires, on peut bien sûr citer les économies d’énergie, mais aussi la durabilité. Conçues pour pouvoir maintenir une température constante toute l’année, elles améliorent considérablement le confort de ses occupants. Les matériaux choisis pour les construire sont durables et généralement de grande qualité, ce qui les rend plus résistantes aux intempéries et à l’usure du temps. De plus, les maisons passives sont traditionnellement équipées de systèmes de ventilation sophistiqués, ce qui leur confère une bien meilleure qualité d’air que dans une maison traditionnelle. De plus, les matériaux de construction durables utilisés pour construire ces maisons ont également un impact environnemental moindre que les matériaux de construction traditionnels.

SCOP Houself pour vos projets de maison passive

La SCOP Houself est née de l’association de trois amis désireux d’agir pour l’environnement. Ces trois hommes sont Léo Jacquin, spécialiste en économie de la construction, Raphaël Auria, spécialiste de l’énergie et du thermique et Jacques-Yves Baumann, spécialiste en écoconstruction et charpente. Tous trois ingénieurs, ils ont mis en commun, leurs connaissances afin d’apporter leur savoir-faire à ceux qui souhaitent mener un projet d’écoconstruction, de maison passive, ou la création d’un potager en permaculture.

Toutes les constructions sont écologiques et bioclimatiques, et c’est d’une importance capitale en France, souvent touchée par de fortes chaleurs. « Prendre soin de la Terre, Prendre soin des Hommes, Partager les ressources et distribuer les surplus, Éviter de produire des déchets, Utiliser et valoriser la diversité, Utiliser le changement et faire preuve d’inventivité ». Voici les six piliers de cette entreprise française. Des valeurs de plus en plus partagées par un grand nombre de futurs propriétaires soucieux de l’environnement et de l’avenir de la planète. Plus d’informations, rendez-vous sur le site Scop-houself.fr. Envie de vivre dans une maison passive ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .