Du 20 au 26 septembre, WeFix, Fnac et Darty reprennent vos smartphones obsolètes contre un bon d’achat de 10€ !

La semaine européenne du développement durable a débuté le 18 septembre, et elle se prolongera jusqu’au 8 octobre. A cette occasion, l’un des leaders de la réparation de smarphone, WeFix vous propose une opération reprise. Une offre mise en place dans les 109 points de ventes de l’enseigne qui se trouvent parfois chez leurs partenaires : Fnac et Darty.

Nous avons tous un ou plusieurs smartphones cassés ou obsolètes que nous n’utilisons plus… Certains servent de roues de secours, d’autres dorment profondément depuis plusieurs années dans vos tiroirs… C’est le moment ou jamais de vous en débarrasser !

Edouard Menantaud, cofondateur de l’enseigne WeFix, appartenant au groupe Fnac & Darty veut inciter les français à rapporter leurs vieux smartphones. Et ce, dans un souci de recyclage, de geste écologique tout simplement.

Ainsi du 20 au 26 septembre, en rapportant entre 1 et 3 smartphones usagés, vous recevrez un bon d’achat de 10€ valable dans le magasin. Cette opération permettra également à WeFix de mettre en avant le service Buy-Back.

Ce service permet aux utilisateurs de Samsung, Apple ou Huawei de faire racheter leurs smartphones selon sa côte. Le rachat est payable par virement ou en bon d’achat. Attention pour ce service, les smartphones doivent fonctionner, ils seront reconditionnés puis revendus.

Certes un bon d’achat de 10€ n’est pas non plus synonyme de gagner au loto… Mais la démarche écologique et écoresponsable est, elle, intéressante. Vous avez 6 jours pour faire vos fonds de tiroir et retrouver vos vieux Nokia 3310 ou vos vieux LG jaune citron… Au pire, ils ne valent même plus 10€ ce sera toujours ça de gagné !