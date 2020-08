Vers une cornée synthétique pour les personnes atteintes d'un kératocône...

Une maladie de l’œil peu connue atteint chaque année de nombreux patients : le kératocône. Une maladie non contagieuse et non inflammatoire qui semble être de nature génétique. Mais, qui peut être accentuée par des gestes mécaniques comme le frottement de l’œil.

Cela se traduit par un amincissement de la cornée et à sa déformation qui entraîne un astigmatisme plus ou moins prononcée. Si les patients peuvent guérir grâce à une greffe de cornée, les dons se font rares. Des essais cliniques menés par CorNeat KPro sur une cornée synthétique qui s’intègrerait à l’œil humain sont en cours… Une excellente nouvelle pour les patients !

Les greffons de synthèse existent déjà mais ils ne sont, pour le moment, pas assez performants. La start-up israélienne CorNeat Vision vient d’obtenir le feu vert de ministère israélien de la santé pour ses essais. 10 patients atteints de cécité et ayant déjà tenté une greffe de cornée participeront à ce test qui pourrait leur redonner la vue.

CorNeat KPro devrait remplacer les cornées déformées ou opacifiées. L’implantation se fait sous la conjonctivité et devrait redonner la vue dans les minutes qui suivront l’intervention. Aucun greffon humain n’est nécessaire.

Le Dr Gilad Litvin est le directeur médical de cette étude, il développe et perfectionne le CorNeat KPro depuis quatre ans. La cornée synthétique est faite d’un nouveau matériau appelé nano-tissu synthétique, non dégradable et breveté. Il faudrait moins d’une heure au Dr Gilad Livin pour implanter sa cornée synthétique dans un œil humain.

Le Professeur Irit Bahar, directeur du département d’ophtalmologie de l’hôpital Beilinson, en Israël estime que la cornée créée est une avancée majeure pour lutter contre la cécité dans le monde.

Photo de couverture Piotr Krzeslak / Shutterstock