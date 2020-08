Vous avez l’habitude de parler tout seul à voix haute ? C’est plutôt bon signe d’après cette psychologue !

Vous voilà au beau milieu de votre salon vous parlant à vous-même ! Que vous fassiez votre liste de tâches à faire, votre liste de course ou commentiez la météo du jour à voix haute, pas d’inquiétude ! Tout va bien et parler tout seul à voix haute peut même s’avérer utile au quotidien ! Que vous viviez seul ou en famille, penser à haute voix n’a rien d’une pathologie psychiatrique ! C’est même plutôt une preuve que vos neurones fonctionnent plutôt pas mal ! Découvrez l’analyse du « parler seul » de Laurie Hawkes, psychologue et psychothérapeute…

D’après Laurie Hawkes, tout le monde parle seul, et c’est même plutôt inquiétant de ne pas le faire. Celles et ceux qui ne parlent jamais seules ont des personnalités très inhibées, mais parlent dans leur tête sans le vocaliser. Les personnes extraverties, elles, le font de manière plus ouverte… Elles se parlent fort et plus longtemps que les autres, surtout lorsqu’elles sont seules.

Penser à voix haute permet de mettre de l’ordre dans ses pensées et serait utile au bon déroulement de la suite de la journée. Certains feront des listes écrites pour cloisonner leurs tâches à venir, d’autres les exprimeront à voix haute. Parfois, exposer les informations à l’oral permettrait même de débloquer certaines situations… Qui n’a jamais parlé tout haut en faisant ses comptes bancaires par exemple ? Verbaliser les chiffres les rendrait plus accessibles !

Parler tout haut et seul rassure et encourage !

Quand on parle seul, on peut s’encourager par un « Vamos » ou « On y croit » ! On peut aussi s’auto-féliciter ou encore s’insulter ! Cela encourage ou remet les choses au clair quant à l’erreur commise… Avant un entretien, répéter à voix haute, seul, permet de préparer l’échange et de diminuer le stress lié à la rencontre.

Parler seul n’est donc pas un synonyme précurseur de la folie qui vous guette mais un acte normal… Et même plutôt rassurant pour celui qui le pratique… Continuez à chanter à tue-tête dans votre salon, à engueuler vos enfants parce qu’ils auront laissé le désordre même s’ils sont partis depuis des heures…Cela vous permettra d’extérioriser et de vous sentir mieux !

Photo de couverture De Ollyy / Shutterstock