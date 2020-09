Recalbox 7.0 et son staff présents au MICRO FOLIE d’Evry2 !

Recalbox est ENFIN de retour ! Recalbox, le célèbre système d’exploitation dédié au rétrogaming sort ce vendredi 02 octobre 2020 dès 21h sa nouvelle version “7.0 Reloaded”. A défaut d’avoir pu exposer sur le moindre salon ou convention jeu vidéo en 2020 à cause des mesures sanitaires liées au Covid-19, l’équipe de Recalbox a quand même trouvé une solution pour rencontrer ses utilisateurs pour un événement exceptionnel :

Pour fêter comme il se doit la sortie de Recalbox 7.0 la veille au soir, les développeurs de Recalbox nous donnent RDV SAMEDI 3 OCTOBRE de 10h à 20h dans le superbe FabLab « Micro Folie » situé en plein milieu du Centre Commercial Régional Evry2, à Evry (91, Essonne) pour une grande journée rencontre/démonstration IRL, comme vous pouvez le découvrir dans cette vidéo de présentation de l’événement :

Un an de travail aura été nécessaire aux bénévoles du célèbre projet libre, gratuit et open source dédié au rétrogaming pour mettre au point cette nouvelle version, particulièrement riche en nouveautés, qu’on va se faire un plaisir de vous détailler dès sa sortie.

RECALBOX, C’EST QUOI ?

Recalbox est un système d’exploitation libre, gratuit et open source, développé bénévolement par une équipe de passionnés. Cet OS dédié au rétrogaming propose une solution simple et gratuite pour rejouer aux consoles et aux jeux vidéo qui ont bercé notre enfance, sur n’importe quelle télévision actuelle en HDMI. Grâce à sa simplicité et à l’accessibilité des nano-ordinateurs « Raspberry Pi », Recalbox rend l’émulation très accessible et peu coûteuse.

Aujourd’hui, Recalbox est capable d’émuler + de 100 systèmes, de la console portable à la console de salon en passant par l’arcade et les ordinosaures, via une interface unique et ultra simplifiée, entièrement contrôlable à la manette. C’est simple : Recalbox est devenu une solution incontournable pour les mordus de rétrogaming ; aussi bien pour les collectionneurs que pour les amateurs qui n’ont pas la place ou les moyens d’acquérir du matériel d’origine, désormais rare, coûteux et particulièrement fragile. En plus, Recalbox embarque Kodi, le célèbre media player, pour une polyvalence sans égal !

Plus d’information et tout l’historique du projet sur leur nouvelle page Wikipedia.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Durant cette journée exceptionnelle pour ce jeune projet amateur, plein d’exclusivités/surprises sont prévues, sur un lieu de près de 350m² accessible à tous, en plein cœur d’un centre commercial régional, pour rendre le rétrogaming vraiment accessible à tous, comme le détaille la page Facebook de l’événement :

LA MICRO FOLIE, C’EST QUOI ?

Événement ouvert à tous, petits et grands, organisé avec pour seul objectif : VOTRE SÉCURITÉ.

Masque strictement obligatoire

Gel hydro alcoolique disponible

Matériel régulièrement désinfecté

Distanciations sociales respectées

Sauf contre-indication, lieu limité à 49 personnes simultanément.

FABLAB MICRO FOLIE Evry2,

Date : Samedi 3 octobre de 10h à 20h

Lieu : Centre Commercial Evry2 – 1er étage (à côté de la FNAC)

Accès facile A6, N104, N7 et au pied du RER D gare « Evry-Courcouronnes »

Parking gratuit toute la journée – Nombreux restaurants sur place

Prix : … GRATUIT !

SUIVRE LE PROJET RECALBOX :

Site web : https://www.recalbox.com/fr

Facebook : https://facebook.com/recalbox.fr

YouTube : https://www.youtube.com/c/RecalboxOfficial

Twitter : https://twitter.com/recalbox

Instagram : https://www.instagram.com/recalbox/

Twitch : https://twitch.tv/recalbox

ENVIE DE MONTER VOTRE RECALBOX ? C’EST FACILE !

Voici la liste du matériel recommandé pour bien débuter : Un Raspberry Pi 3 B+ ==> https://amzn.to/2OYcM0Y

Une carte micro SD d’au moins 16Go + U1 ==> https://amzn.to/2PruPv7

Un support USB pour stocker vos jeux ==> https://amzn.to/2UuyAnj

Une alimentation micro USB 3AMP + interrupteur ==> https://amzn.to/2L7wntH

Un cable HDMI ==> https://amzn.to/2A0Ge0n

Une manette PS3, XBOX360 ou une manette USB ==> https://amzn.to/2SBFyFq

Un adaptateur Microsoft (si manette Xbox360) ==> https://amzn.to/2QoWt18

Un kit boîtier pour le Raspberry ==> https://amzn.to/2SFbOY3 TUTORIEL COMPLET : ==> https://ouiaremakers.com/posts/tutoriel-diy-montez-votre-console-de-jeu-retrogaming-multi-plateformes-avec-recalbox