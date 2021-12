10 minutes de course à pied par jour suffiraient à améliorer votre humeur

Parmi les bonnes résolutions des débuts d’année, pratiquer du sport arrive souvent en tête de ce que l’on aimerait faire pour l’année qui suit. Mais prendre des bonnes résolutions c’est facile; les tenir, c’est parfois bien plus compliqué qu’on peut l’imaginer !

Pourtant, une récente étude scientifique parue dans la revue Nature explique que 10 minutes de course modérée chaque jour peuvent suffire à stimuler l’activité cérébrale ! Que ce soit dans la nature, en salle ou chez vous sur un tapis de course, 10 minutes quotidiennes suffiraient à améliorer votre humeur et vos fonctions cognitives. Dix petites minutes, c’est peu sur 24h et cela pourrait vous changer la vie. On vous explique tout.

Les bases de l’étude

Pour réaliser cette étude, les chercheurs se sont intéressés au cortex préfrontal (PFC), c’est-à-dire à la partie du cerveau associée au contrôle de l’humeur et aux fonctions exécutives. Les spécialistes ont découvert que pratiquer la course à pied augmentait le flux sanguin dans cette zone précise.

Cette exercice est un sport facile à pratiquer qui ne nécessite aucun matériel à part de bonnes chaussures, pour éviter les blessures. Les chercheurs pensent que ce sport prolonge la durée de vie, et qu’il n’est pas nécessaire de parcourir un marathon chaque jour pour préserver sa santé… Ce sport est un exercice de coordination des mouvements et selon les chercheurs, il permettrait donc d’accroître les ressources cérébrales puisque l’activation neuronale augmente lorsque l’on court.

Pourquoi la course à pied ?

Bien entendu, tout le monde sait que faire de l’exercice améliore la santé physique mais aussi mentale. Mais le bien-être est différent de la santé mentale et peu d’analyses sont réalisées sur les avantages spécifiques de la course à pied par rapport au cyclisme notamment.

Pour les chercheurs, la course à pied existe depuis la nuit des temps, alors que le cyclisme n’existe que depuis l’apparition des vélos, logique ! Et la course à pied ne demande aucune formation particulière… C’est un sport accessible à tous et à tout âge de la vie.

Pour cette étude, 26 participants ont été testés après des périodes de repos et après 10 minutes de course. Le test a été réalisé avec le test Stroop Color-Word qui mesure les temps de réaction dans le traitement du cerveau.

Après avoir couru pendant 10 minutes, les participants réagissaient plus rapidement aux tests et se disaient de meilleure humeur. Et les chercheurs constataient bien une augmentation du flux sanguin dans le PFC. Chorphaka Damrongthai, l’un des chercheurs de l’Université de Tsukuba explique : « Cela a été soutenu par les découvertes d’activations coïncidentes dans les régions corticales préfrontales impliquées dans la régulation de l’humeur »

Les fonctions du cortex préfrontal (PFC) sont propres à notre espèce. Les chercheurs suggèrent donc que ces découvertes pourraient considérablement améliorer la compréhension de l’évolution de l’espèce humaine.

Dix minutes seulement pour être en meilleure santé

Pour les chercheurs, cette étude montre également qu’il n’est pas nécessaire de pratiquer le sport à outrance pour en tirer profit sur votre santé. De courtes périodes d’activités permettent d’améliorer la concentration, la santé cardiaque et la santé métabolique !

Les chercheurs considèrent ces dix minutes d’activité comme une forme de médecine et pensent que la course à pied pourrait être utilisée dans des thérapies cognitives, pour soigner la dépression par exemple. Cette étude prouverait donc que la course à pied d’intensité modérée pendant 10 minutes chaque jour suffirait à vous garder de bonne humeur… C’est peut-être une bonne idée pour celles et ceux qui ont l’habitude de se lever du pied gauche non ?