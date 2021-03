La médecine chinoise expliquerait certains réveils nocturnes lorsqu’ils se produisent toujours à la même heure

La médecine traditionnelle chinoise est une médecine parallèle utilisée depuis la nuit des temps. Selon cette médecine, le fonctionnement du corps humain est basé sur l’équilibre entre le Yin et le Yang. Ces deux principes fondamentaux symbolisent l’ombre et la Lune pour le Yin (féminin) et la lumière et le soleil pour le Yang (masculin).

La médecine chinoise estime que les énergies qui circulent dans notre corps sont reliées à notre horloge interne. Chacun des 12 organes principaux seraient reliés à une heure de ce que l’on considère comme la Nuit, donc le temps pendant lequel nous dormons. Les horaires de vos réveils nocturnes correspondraient donc à un organe précis qu’il faut préserver voire soigner.

Pourquoi se réveille-t-on à la même heure ?

Lors d’une nuit sans réveil forcé, il est fréquent que nous soyons éveillés sur les mêmes créneaux horaires. Selon la médecine chinoise, nos organes nous transmettraient un message selon l’heure à laquelle nous ouvrons un œil. Alors que normalement, nous devrions dormir une nuit complète !

Il serait alors judicieux d’écouter son corps, et peut-être de remédier au problème de l’organe en question. Chaque organe est représenté par une plage horaire de 2h, et comme il y a 12 organes, cela fait bien des journées de 24 h ! Les organes de la nuit sont immuables et la médecine chinoise voit une relation de cause à effet entre l’organe et le réveil nocturne.

Entre 23h et 1h du matin.

Cette plage horaire correspondrait à la vésicule biliaire… Votre repas était donc trop lourd ou le stress vous envahit. Si les réveils nocturnes se répètent sur cette tranche horaire, peut-être faudra-t-il modifier votre alimentation ou tenter le Dodow pour évacuer le stress !

Entre 1 h et 3 h du matin

Pour ces deux heures au beau milieu de la nuit, ce serait le foie qui donnerait l’alerte… Il aurait besoin de purification. Un manque d’hydratation pourrait être à l’origine de ces réveils à ces heures précises… Buvez de l’eau !

Entre 3h et 5h du matin

Des problèmes respiratoires pourraient être à l’origine de ces réveils nocturnes entre 3h et 5h du matin… Cette tranche horaire correspondant aux poumons. Si vous fumez, il serait peut-être temps d’arrêter ou de diminuer… Ou de consulter un médecin si les réveils sur ces horaires sont de plus en plus fréquents.

Entre 5 h et 7 h du matin

Vous êtes à ces heure-là en direct avec votre gros intestin ! Il y a un problème avec votre alimentation… Trop riche en gras ou en sucre, ou trop pauvre en nutriments… Un rééquilibrage alimentaire serait une bonne idée.

La médecine chinoise traditionnelle ne remplace pas un diagnostic médicale et ne peut en aucun soigner des maladies… Cependant elle permet de mieux comprendre notre corps et peut-être de pouvoir agir en amont sur des petits soucis passager liés à notre horloge biologique !