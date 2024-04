Le plus dangereux des supervolcans Européens continue « inexorablement » de se réveiller

Il existe 20 supervolcans dans le monde et le Campi Flegrei, situé dans l’agglomération de Naples, est un des plus actifs actuellement. Ce vaste complexe volcanique, composé de 24 cratères, est le supervolcan le plus dangereux d’Europe. Il s’étend sur plusieurs kilomètres, à l’ouest de la périphérie de Naples jusqu’à la mer Tyrrhénienne, et est partiellement submergé sous la baie de Pouzzoles. Sa dernière éruption date de 1538 et il est resté endormi depuis près de 500 ans. Cependant, depuis 1950, le Campi Flegrei s’est réveillé et a connu quatre épisodes de soulèvement, selon un article publié sur le site Nature. Ce supervolcan est surveillé étroitement par les scientifiques et les vulcanologues depuis quelques années. Notons que plus de 2 millions d’habitants vivent dans cette caldeira et aux alentours.

Des signes d’activité inquiétants depuis quelques années

Les champs Phlégréens montrent des signes d’activité inquiétants depuis que ce supervolcan s’est réveillé. Les activités sismiques sont devenues fréquentes et nombreuses dans la région. Des dizaines de milliers de séismes se sont produits, affaiblissant le creux au sommet de la caldeira. Gianfilippo De Astis, chercheur principal à l’Institut italien de géophysique et de volcanologie, a déclaré sur INVG Vulcani : « L’activité sismique s’intensifie depuis des mois. Nous avons observé plus de 3 000 secousses depuis le début de l’année 2023. Cependant, seules 65 d’entre elles étaient d’une magnitude supérieure à 2,0 ». Le 27 septembre 2023, un tremblement de terre de magnitude 4,0 avait frappé le sud de Naples. C’était probablement le séisme le plus violent que la région ait connu depuis 40 ans, alarmant encore plus les habitants et les scientifiques sur une éventuelle éruption du Campi Flegrei. Non seulement la région connaît une activité sismique, avec des épisodes plus récurrents et plus intenses, mais la caldeira continue également à se soulever. Depuis 2005, par exemple, elle s’élève de 1 à 15 cm par an.

Campi Flegrei : une des zones volcaniques les plus surveillées au monde

Aujourd’hui, en raison de la séquence de rupture et des nombreux séismes qui se sont enchaînés durant ces dernières années, le Campi Flegrei est devenu une des zones volcaniques les plus surveillées au monde. Ce sont les signes précurseurs d’une potentielle éruption, voilà pourquoi les scientifiques vérifient constamment divers paramètres de l’activité volcanique : champ gravitationnel, émissions de gaz, vibrations et la déformation du sol, etc. Notons que l’éruption d’un supervolcan pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Les cendres et les gaz toxiques qu’il crache mettraient en péril les cultures, plongeraient la Terre dans le froid et engendreraient une extinction de masse. Pour information, de nombreux autres volcans sont surveillés partout en Europe, à l’instar du Vésuve, du Katla, l’Etna…

Une éruption peu probable dans l’immédiat selon les vulcanologues

Selon les scientifiques, une éruption majeure du Campi Flegrei est peu probable dans l’immédiat. Toutefois, cela est inévitable, dans un avenir proche ou lointain. « La probabilité d’une éruption volcanique est relativement faible, car rien n’indique que le magma soit en train de remonter à la surface […] Cependant, le volcan a sa propre évolution, naturelle et inexorable, et tôt ou tard, il finira par entrer en éruption de nouveau » souligne l’INGV. Certains chercheurs comme Christopher Kilburn, volcanologue à l’University College de Londres (UCL), estiment néanmoins qu’il pourrait y avoir de petites éruptions à court terme.

« Il n'y a aucune garantie que les troubles continueront jusqu'à la rupture et, même si c'est le cas, cela ne signifie pas qu'une éruption suivra. Cela pourrait simplement permettre au gaz accumulé de s'échapper plus rapidement, ce qui pourrait mettre un terme aux troubles » a-t-il indiqué. Plus d'informations : ingvvulcani.com.