Connaissez-vous l’Islande, ce petit État insulaire situé aux confins de deux continents : l’Europe et l’Amérique ? Ce pays qui géographiquement appartient au continent européen est l’un des pays qui concentre le plus de volcans, et de paysages époustouflants. L’Islande, surnommée la « terre de glace et de feu » abrite, en effet, une concentration unique de volcans actifs résultant de son emplacement sur la dorsale médio-atlantique, une frontière tectonique. D’ailleurs, depuis quelques semaines, certains territoires et leurs habitants sont directement menacés par ces éruptions volcaniques. Ces volcans et leurs activités, les scientifiques sont bien décidés à les étudier, et à les exploiter pour la géothermie. En 2024, le projet Krafla Magma Testbed instigué en 2014 devrait voir le début du premier forage d’une chambre magmatique au monde. Découverte.

Le projet Krafla Magma Testbed qu’est-ce que c’est ?

Inspirés par l’œuvre littéraire de Jules Verne, Voyage au centre de la terre, les scientifiques veulent exploiter l’énergie géothermique en forant un volcan pour accéder à sa chambre magmatique. Prévu pour 2026, ce projet ambitieux cherche à exploiter les gaz très chauds du magma, atteignant des températures pouvant aller jusqu’à 1 300°C, pour générer une quantité importante d’énergie géothermique. L’objectif est de fournir une source d’énergie renouvelable et illimitée aux foyers islandais, grâce à une méthode plus puissante que les centrales géothermiques conventionnelles.

Pourquoi la géothermie est au cœur de ce projet ?

Comme nous vous l’avons dit, l’Islande est l’un des pays qui concentre le plus de volcans actifs au monde. D’ailleurs, les Islandais profitent déjà de cette chaleur naturelle pour se chauffer. En effet, 70 % de sa production d’énergie totale provient de la géothermie, et 90 % des foyers islandais profitent du chauffage de leurs maisons grâce aux volcans. Cependant, les sources exploitées actuellement par la géothermie sont bien plus froides que la chambre magmatique du volcan Krafla, dont la température est estimée à 1 300° C. L’idée est donc d’exploiter cette immense chaleur pour qu’il en découle, un chauffage plus efficient, également moins cher à produire. Rappelons par ailleurs que les températures en Islande peuvent chuter à – 30 ° C au nord de l’île. En forant ce volcan, pour récupérer la chaleur intense, cela permettrait, en finalité, d’obtenir une puissance décuplée pour faire tourner les centrales géothermiques actuelles.

Pourquoi ce projet est-il un véritable défi ?

Vous imaginez bien que forer sur cette profondeur et dans ces conditions de températures représentent des défis bien plus importants que de creuser un puits dans votre jardin ! Si l’action de forage reste semblable, il faut évidemment des matériaux résistants aux conditions de températures qui leur seront imposé par un forage de 1,5 à 3 km ! De plus, ce forage monumental ne sera pas seulement exploité à des fins utilitaires pour produire de la chaleur. En effet, une fois le forage réalisé et le magma atteint, il sera l’objet de nombreuses études scientifiques.

Des études qui tenteront d’améliorer la surveillance des éruptions volcaniques, très fréquentes en Islande, et qui menacent certaines villes de disparition totale de la carte du monde. Enfin, ces études pourraient également nous en apprendre plus sur la formation des plaques tectoniques, leurs mouvements, et plus simplement sur la formation des profondeurs de la Terre ! Absolument fascinant ! Haroun Tazieff, grand spécialiste français des volcans, aurait probablement adoré participer à ce projet ! Plus d’informations : kmt.is. Que pensez-vous de ce projet titanesque ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .